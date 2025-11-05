Елитните 16-ки на орлетата излъгаха драконите с гол на резерва в добавеното време

Елитните 16-ки на орлетата, които единствени от трите формации на благоевградчани сред най-добрите имаха шампионатен ангажимент през уикенда, излъгаха „Дунав“ в Русе с 1:0 с късен гол на резерва. Наставникът Илко Христов откри печелившия жокер на пейката в лицето на Мартин Лазаров, който влезе на смяна час след началото и донесе трите точки в добавеното време на двубоя. Победата изстреля благоевградските надежди само на два пункта от лелеяната цел – челната осмица, която след редовния сезон продължава битката за титлата и медалите, докато отборите от долната половина на таблицата влизат в спор за оцеляване. Младите пиринци се възползваха максимално от поражението на „Славия“ от „Национал“, за да оставят живи шансовете си да изместят белите от „Овча купел“ в топ 8. До разделянето на 16-те състава наполовина остават три кръга, в които зелените приемат опашкаря „Пловдив“ в неделя и 12-ия „Черно море“ две седмици по-късно, а между двете домакинства имат тежка визита на 4-ия „Локомотив“ /Пд/. Доста по-напрегната изглежда програмата на славистите, на които предстоят сблъсъци с абсолютния доминант „Лудогорец“, с 5-ия „Септември“ и с 11-ия „Ботев“ /Пд/.

След триседмичното прекъсване 17-ките и 18-ките на орлетата ги очаква гостуване на „Септември“, чиито гарнитури са съответно четвърти и първи в двете възрасти.

„ПИРИН“ /16/: Й. Поповски, А. Видинов /77-Ст. Атанасов/, Ал. Николов, В. Ранчев, В. Равенски, В. Георгиев /60-М. Лазаров/, Вл. Зайков /60-А. Георгиев/, Г. Кузманов, Ил. Маерков /46-Ал. Христов/, М. Данчев, Ю. Каменаров.

СТОЙЧО СТОИЦОВ