Елитните 16-ки на орлетата най-хиксаджийският отбор в групата, късен обрат за 17-ките след 7 поредни поражения, 18-ките спукаха гума в края

Елитните 16-ки на орлетата се превърнаха в най-хиксаджийския отбор в групата, след като извъртяха четвъртото си поредно и ощe пето равенство през кампанията с 0:0 на гости на „Ботев“ /Пд/. Момчетата на Илко Христов не познават вкуса на загубата повече от месец, а единствената победа записаха на 14 септември при визитата си на „Арда“, което ги държи близо до дъното на класирането. Оттам обаче пиринци може да се отлепят още в следващия кръг, когато приемат съседа в таблицата „Ботев“ /Вр/.

С късен обрат на стадион „Мусала“ в Рила за 2:1 срещу челника „Славия“ 17-ките в зелено-бяло видяха края на черната серия от 7 последователни поражения, които наредиха след успеха на старта над „Хебър“. Столичани пък допуснаха едва второ поражение от началото на първенството. Голмайсторска рокада донесе успеха на домакините. Печелившия жокер наставникът Радослав Бачев намери на пейката в лицето на Георги Каракостов, който попари съперника в последната минута на редовните 90, а на смяна влезе в 64-та мин. вместо автора на откриващото попадение в 39-та мин. Кевин Шериф. Паритета възстанови в 72-та мин. резервата на столичани Георги Евлогиев.

На същия терен гума срещу славистите с 1:3 спукаха 18-ките на благоевградчани, които единствени от трите формации на „Пирин“ в елита се намират в първата осмица, където след първата фаза на шампионата ще се вихри битката за титлата и медалите, докато тимовете между 9-то и 16-то място ще се борят за оцеляване сред най-добрите. Белите изведе напред в 39-та мин. Константин Панов. В 63-та мин. резултата изравни Методи Кокалков, който бе големият герой предния уикенд, когато вкара за 2:2 срещу „Национал“ в заключителните минути. Голът му във вратата на белите обаче не стигна за нищо след попаденията на Теодор Борисов и Любомир Йонков съответно в 81-та и 86-та мин. Избраниците на Манол Занев мръднаха с две позиции до 7-та, но все още имат триточков аванс пред втората осмица. Именно най-близкият преследвач „Берое“ е следващият им опонент във второто поредно домакинство тази събота, което дава отлична възможност за удвояване на разликата между двата отбора.

„ПИРИН“ /16/: Й. Поповски, А. Видинов /70-Ст. Атанасов/, Ал. Николов, А. Георгиев /46-В. Георгиев/, В. Ранчев, Г. Кузманов, В. Равенски, Ил. Маерков /70-Ал. Христов/, М. Данчев, М. Лазаров /46-Вл. Зайков/, Ю. Каменаров.

„ПИРИН“ /17/: Л. Палаханов, Ал. Кепов, Ил. Якимов, К. Пецев, В. Танев /86-С. Ивановски/, Ив. Стоилов, Н. Атанасов, Ал. Иванов /86-Д. Тилев/, К. Шериф /64-Г. Каракостов/, Кр. Кръстев /16-Б. Борисов/, Ив. Георгиев.

„ПИРИН“ /19/: Пр. Стоянов, А. Николов /88-Ст. Георгиев/, Ат. Бухов /46-М. Томанов/, Г. Диманчев, Д. Кюртов, Д. Стойков /67-Д. Занев/, Ив. Иванов /88-М. Гогов/, К. Ангелов, М. Янков, М. Кокалков, М. Шопов.

СТОЙЧО СТОИЦОВ