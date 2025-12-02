Елитните 16-ки на орлетата останаха в битката за медалите с ключова победа под тепетата срещу по-високо ранкираните смърфове

Елитните 16-ки на орлетата останаха в битката за медалите с ключов успех 1:0 под тепетата срещу по-високо ранкирания „Локомотив“. Шестточковия гол вкара в 57-та мин. Адриян Видинов, а с капитанската лента изигра 90 минути на ниво завърналият се здрав от турнето в Унгария с юношеската гарнитура на родината Манол Данчев, който с табелката за добавеното време на двубоя отстъпи мястото си на Никола Обидимски като част от стратегическа смяна за съхраняване на резултата, предприета от наставника Илко Христов. Пиринци се изкачиха с няколко позиции нагоре до 6-ия кръг преди разделянето на първенството на две осмици, горната от които ще се пусне в борба за отличията, докато долната ще трепери до края за оцеляването си сред най-добрите. В последния кръг от редовния сезон благоевградските таланти посрещат „Черно море“, който на практика нямат шансове за прогрес в челните 8. Победата гарантира на момчетата на Ил. Христов участие в първата половина на класирането. За достигане на лелеяната цел може да стигне и равенството предвид директните двубои между четирите замесени в ребуса състави, които по волята на програмата формират двойките „Славия“-„Ботев“ /Пд/ и „Етър“-“Национал“.

Пиринци влязоха в здрава битка със смърфовете на „Лаута“, водени от своя капитан М. Данчев /сн. 1, 2, 3/



На стадион „Мусала“ в град Рила броени секунди не стигнаха на 17-ките на „Пирин“ да удържат аванса си срещу „Ботев“ /Пд/, който измъкна точката с 2:2 с късното попадение на Иван Филипов. Четирите гола паднаха през втората част. Кевин Шериф откри в 51-та мин., а Деян Нисторов изравни. В 85-та мин. Александър Георгиев отново осигури аванс на домакините, преди да дойде разочарованието в края. Избраниците на Радослав Бачев се примириха с отпадането от топ 8 и оттук насетне пред тях стои задачата да натрупат достатъчно преднина пред двата отбора под чертата, за да предадат на следовниците си от следващия набор щафетата за още един сезон в елита. В събота ги очаква визита срещу последното есенно препятствие „Арда“, а отстоянието от опашкарите „Спартак“ /Пл/ и „Хебър“ е съответно 3 и 8 т., което вещае напрегната пролет.

18-ките от областния център на Пиринско изпуснаха уникален шанс да се наместят сред първите осем, откъдето нямаше как да бъдат изместени, ако бяха победили през уикенда вкъщи „Ботев“ /Пд/. Възпитаниците на Манол Занев обаче паднаха от канарчетата с 1:4 и сега трябва да сторят по-трудното – да спечелят гостуването в Кърджали на „Арда“, за да изместят някой измежду „Хебър“ и „Национал“, които играят помежду си.

Голът на К. Шериф стигна само за точка срещу канарчетата



„ПИРИН“ /16/: Й. Поповски, Г. Кузманов, Ал. Николов, В. Ранчев, Ю. Каменаров, В. Равенски, М. Данчев /90-Н. Обидимски/, Ил. Маерков /70-Александър Христов/, А. Видинов, Вл. Зайков /90-Ив. Георгиев/, М. Лазаров /62-В. Георгиев/.

„ПИРИН“ /17/: Л. Палаханов, Ал. Кепов, Ал. Чинкаров, Ил. Якимов, К. Пецев, В. Танев, Н. Атанасов, Ив. Стоилов /67-Г. Каракостов/, К. Шериф /67-Д. Тилев/, М. Забунов /54-Б. Спасов/, Ал. Георгиев /87-С. Ивановски/.

„ПИРИН“ /18/: Я. Андонов, А. Николов /74-М. Томанов/, Г. Диманчев, Д. Кюртов, Д. Камбошев, Д. Стойков /74-Ат. Бухов/, Ив. Иванов /53-Д. Занев/, К. Ангелов, М. Янков, М. Шопов, М. Кокалков /80-М. Гогов/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ