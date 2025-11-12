Елитните 16-ки на орлетата останаха в играта за челната осмица, 17-ките и 18-ките шамаросани от кандидат-шампионите

Елитните 16-ки на орлетата останаха в играта за челната осмица с домашния успех 2:0 над опашкаря „Пловдив“. Във втори пореден мач важните 3 т. донесе Мартин Лазаров, който вкара и двете попадения на терена в Рилци, а седмица по-рано при визитата в Русе порази мрежата на „Дунав“ за 1:0 в добавеното време на двубоя с драконите. Пловдивчани се увериха в головия му усет в 12-та и 78-та мин., което позволи на момчетата на Илко Христов да скъсят до 2 т. изоставането си от осмия в подреждането „Национал“. В съдийския протокол на главния рефер от Дупница Иван Кьосев нямаше отразен нито един наказателен картон. В оставащите два кръга преди разделянето на първенството зелено-белите срещат четвъртия „Локомотив“ /Пд/ на „Лаута“ в последния ден на ноември и 12-ия „Черно море“ вкъщи на 7 декември, докато на директния им опонент от частната столична школа предстоят две гостувания – срещу намиращите се пред тях в класирането „Септември“ и „Етър“.

От другите две формации на „Пирин“ сред най-добрите реални шансове да се озоват в топ 8 запазват 18-ките, въпреки че през уикенда паднаха с 0:3 от лидера „Септември“. Класиката оформиха Йордан Аталъков /12, 52/ и капитанът Никола Генчев /60/. Домакините са единственият отбор в групата с 0 в графата загуби при 10 победи и едно равенство, а избраниците на Манол Занев все още са в горната половина на таблицата, но вече само с 2 пункта аванс пред най-близкия преследвач „Национал“.

В сблъсъка между 17-ките на двата клуба септемврийци нанесоха болезнено поражение на орлетата със 7:1 на игрището в 57-мо софийско училище, запазвайки позицията си в челната тройка. Почетно за възпитаниците на Радослав Бачев се разписа Алекс Кепов /36/, С хеттрик за победителите изригна Виктор Добрев /20, 29, 70/, два гола отбеляза резервата Калоян Рангочев /79, 88/, по един добавиха Виктор Георгиев /33/ и Александър Маринов /43/.

Каре:

„ПИРИН“ /16/: Й. Поповски, Г. Кузманов, Ал. Христов /85-Н. Обидимски/, Ал. Николов, А. Видинов /70-В. Георгиев/, В. Ранчев, Вл. Зайков /70-Ст. Атанасов/, М. Данчев, М. Лазаров, Ю. Каменаров /75-Ил. Маерков/, В. Равенски /75-Ал. Бачев/.

„ПИРИН“ /17/: Л. Палаханов, Ал. Кепов, Ал. Чинкаров, Ил. Якимов, К. Пецев /71-Я. Иванов/, В. Танев /46-М. Забунов/, Д. Тилев /46-Вл. Нурков/, Н. Атанасов, Г. Каракостов /46-Б. Спасов/, Ал. Иванов, Ал. Георгиев /71-М. Илиев/.

„ПИРИН“ /18/: Пр. Стоянов, А. Николов /71-Ат. Бухов/, Г. Диманчев /86-Я. Ангелов/, Д. Кюртов, Д. Камбошев /86-Н. Марянски/, Д. Стойков /80-М. Гогов/, Ив. Иванов, М. Янков, М. Кокалков /86-Й. Асенов/, М. Шопов, Ив. Георгиев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ