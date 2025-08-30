Елитните 16-ки на орлетата се абонираха за загуби с 0:2, смените на „Левски“ сработиха, домакинските не

Елитните 16-ки на орлетата се абонираха за загуби с 0:2 в първите три кръга на кампанията. Младите пиринци стъпиха накриво в двете поредни визити на старта срещу „Етър“ и „Национал“, преди да паднат от „Левски“ в междинката тази седмица във встъпителното си домакинство. От 3-те формации на зелено-белите сред най-добрите в своята възраст единствено момчетата на Илко Христов са с нулев точков актив, а в неделя се задава гостуване на ЦСКА, който също не потегли според очакванията и нареди само хиксове дотук в кампанията. Смените на сините на терена в Рилци сработиха, за разлика от домакинските, и 3-те точки отпътуваха за „Герена“. Влезлият на почивката Красен Крумов се разписа в 68-та мин., а появилият се на игрището секунди преди гола Олег Малафей окончателно уби интригата четвърт час по-късно. Професионалният рефер Вилиян Видинов нямаше проблеми с феърплея и декорира в жълто по един играч от двата тима.

„ПИРИН“ /16/: Алекс Парнарев, Адриан Видинов, Алекс Николов, Алекс Бачев /65-Александър Христов/, Виктор Равенски /73-Никола Обидимски/, Илия Маерков, Андон Малечканов, Васил Ранчев, Георги Каракостов /65-Георги Вълчев/, Владислав Зайков /70-Станислав Атанасов/, Иван Георгиев /65-Велко Георгиев/.

„ЛЕВСКИ“ /16/: Александър Митев, Мартин Грозданов, Мартин Реджебов, Адриян Миланов /46-Кирило Бачурин/, Мариян Славчев, Йоан Немчев /46-Красен Крумов/, Александър Николов, Денислав Костов, Янис Александров /80-Румен Борисов/, Васил Киров, Кристиян Шиячки /66-Олег Малафей/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





