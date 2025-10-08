Елитните 16-ки на орлетата спряха „Лудогорец“, 17-ките заседнаха на дъното, 18-ките взеха стратегическа точка в челото

Елитните 16-ки на орлетата спряха „Лудогорец“, 17-ките заседнаха на дъното, а 18-ките взеха стратегическа точка в челото. Момчетата на Илко Христов направиха домашно 2:2 с разградчани, които преди гастрола на Рилци бяха с 8 от 8 и деляха лидерската позиция с пловдивския „Академик“. Антон Георгиев откри за благоевградчани в 31-та мин. с добавка след намеса на Пламен Ников. В даденото продължение на първата част Ахмет Манаф се шмугна между двамата централни защитници и изравни. Юри Каменаров върна преднината на зелено-белите в 68-та мин., когато отбеляза от втори опит с глава, след като стражът на лудогорци отрази първия му удар. Четвърт час преди края дълъг тъч внесе хаос в наказателното поле пред Йордан Поповски и топката попадна на крака на Кристияно Иванов, който се разписа от границата на пеналта и с помощта на рикошет в лявата греда. В заключителните минути и двата отбора потърсиха пълния обрат, а пропускът на мача отиде на сметката на капитана Манол Данчев, който излезе очи в очи с вратаря, но стреля в тялото му.

Броени секунди не стигнаха на тима, воден от Радослав Бачев, да удържи равенството при визитата си на „Национал“, за да избегне седмото поредно поражение през кампанията. Успеха на столичани с 2:1 донесе дълбоко в добавеното време Никола Георгиев, който вкара и откриващия гол в 8-та мин. Точен за пиринци в 87-та мин. бе Виктор-Крум Танев. Веднага след тази среща на изкуственото игрище на НСА излязоха батковците на двата клуба, които поделиха точките с хикса 2:2 в директен спор за петата позиция в класирането. Възпитаниците на Манол Занев вече виждаха на хоризонта втората си загуба за сезона, когато Методи Кокалков прояви хладнокръвие в 88-та мин. и помрачи усмивките на съперниците. Преди да изтече встъпителната минута на мача, аванса на гостите осигури Ивайло Иванов, който оглави голмайсторската листа дотук в първенството с 9 гола, колкото има и Васил Василов от „Септември“. „Националите“ на свой ред излязоха напред с две бързи попадения на Стефан Крумов и резервата Александър Танев, съответно в 61-та и 64-та мин., но не можаха да спрат финалния щурм на опонентите от областния център на Пиринско.

„ПИРИН“ /16/: Й. Поповски, А. Видинов /80-Ал. Христов/, Ал. Николов, А. Георгиев /63-Вл. Зайков/, В. Равенски, М. Данчев, Г. Кузманов, Ил. Маерков /63-Ст. Атанасов/, М. Лазаров /80-В. Георгиев/, Ю. Каменаров, Ал. Бачев.

„ПИРИН“ /17/: Л. Палаханов, Ал. Чинкаров, Н. Атанасов, Ил. Якимов, В. Танев, Д. Тилев /72-К. Шериф/, М. Томанов /44-Ал. Кепов/, Ив. Стоилов /72-Вл. Нурков/, Ал. Иванов /55-Б. Борисов/, К. Пецев, М. Забунов /55-Г. Каракостов/.

„ПИРИН“ /18/: Пр. Стоянов, М. Шопов, Ив. Георгиев, Г. Диманчев, К. Ангелов, М. Янков, Ив. Иванов, А. Николов /75-Д. Кюртов/, Д. Стойков, Ат. Бухов /62-М. Гогов/, М. Кокалков.

СТОЙЧО СТОИЦОВ