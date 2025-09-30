Елитните 16-ки на орлетата спряха „Септември“ с две нули под дъжд от картони, 17-ките заседнаха на дъното, 18-ките се окопаха в топ 5

Равен, загуба и победа записаха елитните формации на орлетата през уикенда. 16-ките, водени от Илко Христов, спряха с 0:0 устрема на „Септември“ в челото под дъжд от картони на терена на 57-мо столично училище. Пазарджишкия рефер Найден Гатев го заболя ръката да бърка в джобчето, за да усмирява емоциите на игрището. Арбитърът отправи 5 официални предупреждения на футболисти на домакините срещу три на гостите и в последната минута на редовните 90 внесе червен оттенък в мача с изгонването на Александър Динев, за да остави софиянци с 10 души. Добавеното време на двубоя обаче не стигна на благоевградчани да се доберат до пълния успех и да се оттласкат по-далеч от опашкарите, а тази неделя ги очаква челен сблъсък с лидера „Лудогорец“.

17-ките в зелено-бяло заседнаха на дъното в компанията на плевенския „Спартак“ с шестото си поражение през сезона с 0:1 на Рилци срещу високо летящия „Черно море“. Гола на радостта на моряците в 45-та мин. вкара Евгений Русланович. В събота момчетата на Радослав Бачев гостуват на „Национал“ в директен спор между съседи в класирането.

В същото време 18-ките се окопаха в топ 5 на таблицата с лесен успех над абсолютния аутсайдер без спечелена точка „Спартак“ /Вн/ с 3:1 на стадион „Мусала“ в Рила. Класическата преднина на пиринци осигуриха Калоян Ангелов /40/, Ивайло Иванов /45/ и Димитър Стойков /70/, за соколите остана утехата, че дочакаха първото си попадение дотук в кампанията с автор Теодор Тодоров в 72-та мин.

К. Ангелов Д. Стойков Ив. Иванов

„ПИРИН“ /16/: Й. Поповски, А. Видинов, А. Николов, Ал. Христов /68-Вл. Зайков/, А. Георгиев, В. Ранчев /83-Ал. Бачев/, Г. Кузманов, Ю. Каменаров, В. Равенски, И. Маерков, М. Лазаров.

„ПИРИН“ /17/: Л. Палаханов, А. Кепов, Ал. Чинкаров, И. Якимов, Кр. Кръстев /46-Г. Каракостов/, Н. Атанасов, М. Данчев /83-В. Танев/, И. Стоилов /46-Ал. Иванов/, М. Забунов /46-Б. Борисов/, К. Шериф /65-Д. Тилев/, К. Пецев.

„ПИРИН“ /19/: Пр. Стоянов /81-П. Колев/, А. Николов /46-М. Томанов/, Г. Диманчев, Д. Кюртов /60-Ат. Бухов/, Д. Камбошев, Д. Стойков, Ив. Иванов, К. Ангелов, М. Янков, М. Кокалков /70-Д. Занев/, М. Шопов /81-Ст. Георгиев.

СТОЙЧО СТОИЦОВ






