Елитните 18-ки на орлетата се изстреляха в топ 6 след погром в Северозапада, 17-ките измъчиха „Лудогорец“, 16-ките пропиляха 2 гола аванс срещу ЦСКА

Елитните 18-ки на орлетата се изстреляха в топ 6 на класирането след погрома 5:1 срещу „Монтана“ на изкуственото игрище на стадион „Огоста“. Избраниците на Манол Занев записаха втора поредна победа след гръмкото 3:2, с което нанесоха единственото поражение дотук в кампанията на високо летящия „Нефтохимик“ седмица по-рано. Така колебливият старт в първенството с домашно 1:1 срещу „Хебър“ и загуба от „Миньор“ в Перник вече остана в миналото. Голеадата в Северозапада откри 120 секунди след началото Андреа Николов. Методи Кокалков удвои в 27-та мин., а съперникът върна едно попадение в 34-та мин. с автор Теодор Райков. Крахът за монтанчани настъпи за по-малко от четвърт час в хода на второто полувреме. В 69-та мин. Кокалков се разписа още веднъж, дежурно вкара Ивайло Иванов в 79-та мин., след още три крайния резултат оформи Георги Диманчев.

Зелено-белите 17-ки измъчиха лидера „Лудогорец“, който се отърва след късни голове. Разградчани влязоха в мача нахъсани за лесни 3 т. 30-ина секунди им бяха нужни след началния съдийски сигнал да застрашат сериозно вратата на Любомир Палаханов. Домакините продължиха да пропускат, за да дойде добавеното време на първата част и звездният миг на Иван Стоилов, който шокира фаворизирания опонент. След почивката благоевградчани храбро бранеха крехкия си аванс, вдеднъж и гредата им помогна. Все пак лудогорци взеха своето с точните изстрели на резервата Йоан Нофал и на капитана Ястиян Георгиев съответно в 72-та и 81-та мин.

Александър Николов Владислав Зайков

16-ките пък пропиляха 2 гола преднина на гости на ЦСКА за крайното 2:2. Преди антракта Алекс Николов в 18-та мин. и Владислав Зайков в 25-та мин. попаднаха в прегръдките на съотборниците си. В 52-та мин. интригата върна Марк Илков, а на младите пиринци не стигнаха броени минутки да удържат на щурма на отчаянието от страна на армейците, които предотвратиха загубата в 87-та мин. чрез резервата Никола Боевски.

„ПИРИН“ /18/: Янислав Андонов, Георги Диманчев, Димитър Стойков /60-Атанас Бухов/, Даниел Камбошев, Калоян Ангелов, Марио Янков, Методи Кокалков /80-Янислав Ангелов/, Андреа Николов /73-Марио Томанов/, Ивайло Иванов /80-Николай Мирянски/, Мирослав Шопов /73-Даниел Кюртов/, Иван Георгиев.

„ПИРИН“ /17/: Любомир Палаханов, Алекс Кепов, Юри Каменаров, Кристиян Кръстев, Александър Чинкаров /83-Владимир Нурков/, Даниел Тилев, Виктор-Крум Танев, Иван Стоилов /63-Манол Данчев/, Александър Георгиев /63-Кевин Шериф/, Мартин Забунов /68-Симеон Ивановски/, Кирил Пецев /83-Алекс Иванов/.

„ПИРИН“ /16/: Йордан Поповски, Алекс Николов, Виктор Равенски, Владислав Зайков /46-Александър Христов/, Георги Кузманов /46-Андон Малечканов/, Илия Маерков, Адриав Видинов, Велко Георгиев, Васил Ранчев, Мартин Лазаров /54-Георги Каракостов/, Алекс Бачев /83-Георти Вълчев/.

СТОЙЧО СТОИЦОВ





