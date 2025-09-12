Ел. везна и канабис открити в имот в Църварище, задържан е дупничанин

Вчера при проведени специализирани действия в условията на неотложност от служители на РУ Рила в имот – бивш стопански двор, в с. Цървище, общ. Кочериново, са открити 6 растения/канабис/ с височина 80-100 см. Иззети са и кутия с кристалообразно вещество, малка ел. везна, ножици и други предмети. Имотът е стопанисван от 43-годишен мъж от Дупница. Процесуалните действия са осъществени в присъствието на 67-годишния му баща. 43-годишният мъж е задържан с полицейска заповед, досъдебно производство е образувано по случая в РУ Рила, уведомена е прокуратурата.





