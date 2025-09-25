Емрах Стораро и Константин си спретаха гонка с мощни автомобили в София, полицията ги привика

Емрах Стораро и певецът Константин си спретаха гонка с мощни автомобили в София. Това стана ясно от клип, качен в социалните мрежи.

На видеото се вижда как Константин управлява „Порше“, а Емрах – BMW. Кадрите са заснети от колата на Емрах, а поведението на двамата на пътя предизвика остра реакция в мрежата.

Емрах коментира действията си по следния начин:

„Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението“, написа той в социалните мрежи, без да отрече случилото се.

Двамата са привикани в СДВР за разпит.ИА „Фокус“

Двамата са привикани в СДВР за разпит.

https://www.instagram.com/reel/DO_hB9LDfF8/embed/captioned/?cr=1&v=14&wp=548&rd=https%3A%2F%2Fnovini.bg&rp=%2Farticle%2F2025092510075468875#%7B%22ci%22%3A0%2C%22os%22%3A1975.9000000022352%2C%22ls%22%3A1503.800000000745%2C%22le%22%3A1967.1000000014901%7D





