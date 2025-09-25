Емрах Стораро получи 3000 глоба и остава без книжка за 1 година

Емрах Стораро остава 1 година без книжка и трябва да плати глоба от 3000 лева заради видеото, което беше публикувано в социалните мрежи и гонката, която си спретнаха с певеца Константин.

Това става ясно от официално съобщение на СДВР. Ето какво гласи то:

Водач, показващ грубо пренебрегване на правилата за движение по пътищата и извършващ поредица от безразсъдни маневри, бил призован в отдел „Пътна полиция“ при Столичната дирекция на вътрешните работи, където му е съставен акт за установяване на административно нарушение по чл.104 Б от ЗДвП.

Предвидената в закона санкция е в размер на три хиляди лева и лишаване от правото на управление на моторно превозно средство за срок от 12 месеца. Предприетите действията на отдел „Пътна полиция“ са след публикувано видео в социалните мрежи.



Припомняме, че на видеото се вижда как Константин управлява „Порше“, а Емрах – BMW. Кадрите са заснети от колата на Емрах, а поведението на двамата на пътя предизвика остра реакция в мрежата.

Емрах коментира действията си по следния начин:

„Извинявам се много, но вие не виждате ли, че даваме газ до 2-3 скорост, което означава, че се движим с по-малко от 70 км/ч, което е ограничението“, написа той в социалните мрежи, без да отрече случилото се.





