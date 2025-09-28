Ем. Велев-Кокала: Доста глупаво е нашите футболисти да залагат на собствени мачове

„Доста глупаво е нашите футболисти да залагат на собствени мачове”, отсече бившият наставник на „Вихрен“ и настоящ спортен директор на „Локомотив“ /ГО/ Емил Велев-Кокала по повод скандала с близо 50-те играчи, треньори и служители в клубове, разследвани за участие в черно тото.

„Не знам кой и защо го е направил. Щом има такова разследване, трябва да се разнищи докрай, за да не се повтарят такива неща“, каза още по казуса специалистът, след което подхвана темата с избора на новия национален селекционер.

„Крайно време беше да не робуваме на имена. Сложиха Сашо Димитров, който от доста години е в националните гарнитури. Познава обстановката и играчите. Работил е с много млади футболисти. Би трябвало да направи един добър сезон в националния отбор. Тази група, в която се паднахме, е доста тежка. Видяхме и срещу Грузия, и срещу Испания какво се случи. Вярвам, че с екипа, с който той е поел националния отбор, ще направи добър сезон. За класиране не можем да говорим. Трябва да се изчакат и следващите квалификации“, категоричен е Велев, който отписа авиаторите на Цеката от борбата за титлата.

„В момента ЦСКА 1948 е с два мача повече от „Левски“ и „Лудогорец“. Смятам, че двата отбора, които ще се борят за титлата, ще са сините и разградчани. „Левски“ има сили да пребори хегемонията, играят с настроение и желание. Във всеки мач стадионът е изпълнен до краен предел от вярната публика, така че всичко може да се случи тази година. Колкото до жребия за купата, нямаше голямо значение кой ще се падне на моя сегашен отбор. Може би щеше да е по-добре да е някой измежду „Левски“ и ЦСКА. Знаете с каква публика идват тези отбори, какви емоции носят и какви приходи. И „Берое“ е приемлив вариант за нас, но преди това трябва да минем първия кръг срещу „Витоша“ /Бистрица/, който е един много добър и балансиран отбор“, заключи Кокала.

ТОНИ КИРИЛОВ





