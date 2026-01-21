Ендокринолог обясни дали трябва да пием топла вода сутрин на гладно

Ендокринологът Зухра Павлова коментира дали ежедневното пиене на топла вода сутрин на празен стомах има реални здравословни ползи, предава Blitz.bg. Според специалиста човешкият организъм изпитва дехидратация след нощен сън, поради загуба на течности чрез кожата и дишането. Това води до по-гъста кръв и натоварване на сърцето, което може да увеличи риска от усложнения, включително сърдечно-съдови проблеми, ако хидратацията не бъде наваксана своевременно сутрин. Павлова подчертава също, че хиповолемията – ниското обемно количество течности в тялото – забавя метаболитните процеси и може да повиши риска от инсулти и инфаркти.

Според медицински източници хидратацията след сън помага за възстановяване на водния баланс и поддържане на жизнените функции през деня. Водата, независимо от температурата ѝ, спомага за възстановяване на течностите, загубени през нощта, което може да подобри концентрацията, енергията и когнитивните функции сутрин, сочат здравни експерти. Някои проучвания показват, че пиенето на вода преди хранене може да намали приема на калории по-късно при хранене, което би могло да бъде от полза за управлението на теглото, въпреки че този ефект не е ограничен само до сутрешната вода и варира според възрастта и индивидуалните нужди.

Отделни публикации в здравни източници разширяват потенциалните ползи от топлата вода. Топлата вода може да стимулира перисталтиката на червата и храносмилателните ензими, което подобрява процеса на храносмилане и може да облекчи запек, според Times of India. Тя също така може да допринесе за детоксикация чрез подпомагане работата на бъбреците и увеличаване на отделянето на отпадни вещества, както и да подобри кръвообращението чрез разширяване на кръвоносните съдове, според NDTV Health.

Медицински експерти предупреждават, че не съществува категорично доказателство, че температурата на водата сутрин е критичен фактор за здравето, но топлата вода може да бъде успокояваща и да подпомага храносмилателния комфорт при някои хора. Важно е всеки човек да следи индивидуалните си реакции и при хронични или специфични здравословни състояния да се консултира с лекар, преди да прави значителни промени в ежедневните си навици за хидратация.