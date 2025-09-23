Енергиен конфликт: Защо през есента силите са на нула и как да си помогнем — препоръки по фън шуй

Преподавателят и основател на Школата по фън шуй Оксана Сахранова разказа как през септември да възстановим баланса и да намерим усещане за опора и стабилност за постигане на целите.

През септември хората по-често усещат спад на силите



Всяка година с първите есенни дни хората губят способността си за концентрация и активни действия. Появяват се оплаквания от здравословното състояние и невъзможността за пълноценно съсредоточаване. Някои споделят, че нищо не им се получава, а други дори избухват срещу най-близкото си обкръжение. Но всички ги обединява едно — всеки човек усеща спад на силите.

От гледна точка на фън шуй, всеки месец съчетава няколко различни енергии, които влияят на различни аспекти от живота и дейността. Съществуват пет основни елемента, които променят силата си в зависимост от сезона — Дърво, Огън, Земя, Метал и Вода.

През септември 2025 г. доминиращите енергии са Метал и Дърво. Те са противоположни една на друга и по тази причина се сблъскват, провокирайки различни проблеми.

Противоположните енергии на септември



Според системата на фън шуй, елементите си влияят взаимно: така Дървото отслабва, а Металът, от своя страна, престава да се проявява и се смекчава. В резултат на това нито един от елементите не може да се прояви в пълна степен. Пренасяйки ситуацията в реалния живот, това се усеща като вътрешен конфликт между желанието да бъдем продуктивни и неспособността да се фокусираме. Усеща се загуба на енергия и неувереност.

Взаимодействието на тези две енергии води до влошаване на ефективността и може да предизвика:



– Емоционално напрежение, което води до конфликти;

– Трудности при вземането на решения в различни сфери на живота;

– Намаляване на вниманието;

– Усещане, че всички усилия са били напразни.

Прости промени, които могат да дадат усещане за опора и стабилност



Септемврийският Метал е енергия романтична, изтънчена и стремяща се към внимание и естетика. В този период особено силно се усеща нуждата от грижа и ангажираност от страна на близките, но в същото време е трудно да изразите чувствата си и да обясните на околните от какво точно имате нужда. Може да се появи усещането, че не ви чуват и не ви забелязват, сякаш ставате невидими.

Какво помага в този случай?

На първо място, препоръчително е да започнете сами да проявявате инициатива: организирайте срещи, разходки, създавайте романтично настроение. Не очаквайте, че околните сами ще ви разбират, говорете искрено за своите желания и чувства.

Заедно с това, през септември активно се проявява символичният образ на Петела. Във фън шуй се смята, че той е свързан с чистота, структура и естетика. Въпреки това, в началото на есента Петелът губи собствената си възможност да се прояви, което пряко се отразява на нас. Например, искате да въведете ред, но по някаква причина не се получава. Възниква чувство, че всичко се разпада, а емоционалният и физическият хаос ви преследват ден след ден.

В такава ситуация е важно да не оставате сами с мислите си, намерете си подходящ помощник. Ако трябва да почистите — извикайте фирма за почистване, ако искате да се справите с емоциите — обърнете се към психолог. В такъв период е необходимо да разчитате на помощ отвън.

Как да подредим пространството според фъншуй, за да си помогнем през септември



Юг — сектор за доходи



Ако търсите работа или искате да увеличите доходите си — използвайте енергиите на южния сектор, преместете работното си място на юг или прекарвайте повече време в южната част на дома. Публикувайте автобиография, активно кандидатствайте за нови позиции и искайте повишение. Бъдете готови, че работата ще ви затрупа.



Ако искате да подобрите дисциплината и да бъдете успешни в ученето — изберете южно разположение на вратата на стаята, апартамента или къщата.

Югозапад — сектор за обучение, развитие и преговори



Този сектор помага при сложни преговори, укрепване на отношенията, обучение и кариерно развитие. Преместете леглото или работната си зона в югозападната част на дома, ако работите върху укрепването на делови или лични връзки. Подходящ е за възрастни, но трябва да се използва с повишено внимание при деца.



Запад — статус и признание



За тези, които искат да развият кариерата и репутацията си, да станат по-забележими в професията — западният сектор ще бъде особено полезен. С други думи, през септември това е секторът на кариеристите и работохолиците. Той не носи бързи пари, но работи за повишаване на статуса, което в перспектива води до по-високи доходи. За да активирате сектора, преместете работното си бюро или леглото в западната част на дома.

Север — нови възможности и рискове



Северът помага да излезете от рутината, да стартирате нов проект или да преминете преквалификация. Позитивните промени обаче засягат само работата и бизнеса. За да го използвате, преместете мястото си за почивка или работната зона в северната част на дома или апартамента. При активно използване на този сектор е важно да следите за здравето и отношенията си. Ако преди не сте обръщали внимание на леките есенни настинки, тази година не си позволявайте да пренебрегвате неразположенията заради натрупаната работа.

Също така е важно да следите обкръжението си, по-добре е да замълчите или деликатно да се отдръпнете от компания, където обичат клюките и осъжданията. През септември лесно можете да се окажете в ролята на виновник в неприятна ситуация. Това важи особено за женските колективи.

Изток — застой и стагнация



Въпреки че източният сектор е благоприятен като цяло, през септември е по-добре да го избягвате. Ако не можете, например, спите в този сектор или входната врата е на изток — спазвайте дисциплина, проверете здравето си, направете си основни изследвания и не бъдете мързеливи.

Северозапад — висока вероятност за загуби



Ако вратата на вашата стая, къща или апартамент е в северозападния сектор или работите, или спите тук — бъдете нащрек. Северозападният сектор не се препоръчва за активно използване, особено от мъже. Не поемайте финансови рискове, не взимайте кредити, не давайте пари назаем. Опитайте се да се държите максимално спокойно, избягвайте авантюри.

Югоизток — уловка и коварство



Като цяло, югоизтокът е един от най-благоприятните сектори за цялата година, но през септември може да бъде опасен. От една страна, може да изглежда, че всичко ви се получава, особено с парите и хазартните дейности. От друга страна, твърде бързият растеж може да завърши с провал. Не се поддавайте на еуфория, контролирайте решенията и емоциите си.

Североизток — неблагоприятен сектор



През цялата година — зона с повишен риск. През септември е особено важно да избягвате далечни пътувания в тази посока, кредити и съмнителни споразумения. Бъдете изключително внимателни с ценни вещи и документи, проверявайте ги щателно. Ако живеете или работите в този сектор — опитайте се да го неутрализирате (прекарвайте по-малко време там и не го претоварвайте с активност).

Как да не загубим себе си през септември: инструменти за подкрепа



Въпреки активно променящите се външни обстоятелства, трябва да развивате собствения си късмет. Съществуват практически стъпки, които помагат да се озовете на правилното място в точното време и да посещавате места, където можете да получите нови възможности за развитие.

Изучаване на личната карта ба-цзъ. Осъзнаването и разбирането на вашите тенденции за месеца и годината помагат да се адаптирате, да избирате подходящо натоварване и да променяте плановете си. Избор на благоприятни дати за важни събития. Дори малка корекция на началния час на пътуване, подписване на договори, започване на работа може съществено да промени резултата.

Създайте благоприятен фън шуй в дома и офиса. Пространство, подредено според фън шуй, помага за вземането на правилни решения и влияе на самочувствието и емоционалното състояние. Трениране на интуицията и работа с вътрешното състояние. Медитации, осъзнато дишане и други практики помагат да развиете способността си да забелязвате опасността навреме, да не попадате в конфликтни ситуации и да извличате максимална полза за себе си.

Септември е един от сложните месеци, но той може и трябва да се използва за преосмисляне на целите, укрепване на емоционалната и физическата опора. Главното е да не се опитвате да оказвате натиск нито върху себе си, нито върху околните и да осъзнавате влиянието на енергиите на месеца. Балансът може да бъде възстановен, ако се опирате на препоръките на фъншуй и ба-цзъ.






