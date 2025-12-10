Енергийният бос Ив. Чапов ще пази виното си в подземна винарска изба под бившите конюшни в Дъбрава

Подземна винарска изба с навес строи в имението си в с. Дъбрава, където беше конюшнята му, благоевградският енергиен бос и хотелиер Иван Чапов. Инвеститор на обекта е „Хидроенергийна компания“ АД, с която преди повече от 10 г. той навлезе в частния бизнес с ВЕЦ-ове и фотоволтаици.

Теренът, отделен за винарската изба, е 982 кв.м, с трайно предназначение на територията „урбанизирана“ и начин на трайно ползване „за друг вид производствен складов обект“. В имота е изградена двуетажна сграда със застроена площ 231 кв.м, която преди няколко години бизнесменът реши да превърне във винарна, която да работи с грозде, внесено отвън, защото още не се е захванал с отглеждане на лозя.

РИОСВ – Благоевград пусна без усложнения разрешителното за строеж на избата, още повече че от 2021 г. има издадени положителни становища за предприятието за преработка на грозде чрез ферментация и дестилация. Винарната бе въведена в експлоатация през януари 2025 г. с удостоверение, подписано от главния архитект на община Благоевград. Имотът е водоснабден и захранен с електроенергия, а формираните отпадъчни води се отвеждат в две водоплътни изгребни ями, изградени в имота. До него води полски път, така че не е необходимо и усложняване на процедурата с инфраструктурни подобрения на инвестиционното предложение.

340 метра, колкото са до най-близо разположената защитена зона „Кочериново“ за опазване на дивите птици, спаси проекта и от оценка на въздействието на околната среда при дълбаенето на избата.

Освен „Хидроенергийна компания” АД, Чапов развива успешно и други фирми, свързани с производството на готови облекла, преработка и търговия със селскостопанска продукция; търговия със строителни материали, строителство и др. Има хотели в Благоевград и Разлог, а преди години стана собственик на първия частен хеликоптер и първото частно футболно игрище в Благоевград.

Решението си да ликвидира конюшнята в полза на винопроизводство Чапов и синът му Кирил обясниха със слабия интерес в Благоевград към конния спорт. За да популяризира ездата, няколко пъти семейството обявява ден на отворените врати, но интересът бе изключително слаб. Със започване на винарната Чапови обявиха и идеята да направят няколко къщички за гости близо до нея, но още не са започнали работа по нея.

