Енергийни бонбони без печене

Необходими продукти
моркови – 2 бр.
фурми – 200 г
орехи – 60 г
бадеми – 60 г
кокосови стърготини – 50 г
овесени ядки – 50 г
канела – 1 ч.л.
джинджифил на прах – 1/2 ч.л.
течна ванилия – 1 ч.л.
сол – щипка
Начин на приготвяне
Вземете обезкостени и меки фурми. Ако са сухи, накиснете ги за 10 минути в топла вода.
В кухненски робот сложете орехите, бадемите и овесените ядки, смелете ги на едро брашно.
Добавете фурмите, морковите, подправките, ванилията и кокосовите стърготини. Пасирайте до лепкава и ароматна смес.
С влажни ръце оформете бонбони с големината на орех. Подредете ги в тава и приберете в хладилник за поне 2 часа да стегнат. По желание оваляйте енергийните бонбони в кокосови стърготини./gotvach.bg