Енергийни бонбони без печене

Необходими продукти

моркови – 2 бр.

фурми – 200 г

орехи – 60 г

бадеми – 60 г

кокосови стърготини – 50 г

овесени ядки – 50 г

канела – 1 ч.л.

джинджифил на прах – 1/2 ч.л.

течна ванилия – 1 ч.л.

сол – щипка

Начин на приготвяне

Вземете обезкостени и меки фурми. Ако са сухи, накиснете ги за 10 минути в топла вода.

В кухненски робот сложете орехите, бадемите и овесените ядки, смелете ги на едро брашно.

Добавете фурмите, морковите, подправките, ванилията и кокосовите стърготини. Пасирайте до лепкава и ароматна смес.

С влажни ръце оформете бонбони с големината на орех. Подредете ги в тава и приберете в хладилник за поне 2 часа да стегнат. По желание оваляйте енергийните бонбони в кокосови стърготини./gotvach.bg





