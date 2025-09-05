Ентусиасти планинари разчистиха стара пътека и маркираха кръгов 2,5-км пешеходен маршрут над стадиона в Благоевград

Ентусиасти планинари разчистиха кръгов пешеходен маршрут с дължина 2,5 км над стадиона в Благоевград и завчера го маркираха с информациоанни табели. Сред най-активните бяха младежите от клуб „Младите мечки“ към Туристическо дружество „Айгидик“ с помощта на професионални планински водачи и много доброволци. Пътеката съществува от години, по нея и по още 15-ина пътеки в района преди време са тренирали членовете на клубовете по ориентиране, но напоследък се използват все по-рядко и голяма част са обрасли.

Разчистването на пътека „Светлина“, както я кръстили членовете на „Младите мечки“, започнало през лятото. Тя тръгва от новата детска площадка в Орлин махала нагоре по Сапунджи дере, минава през местностите Гилеви ниви, Парахода и връх Бандерата и стига до най-високата точка Горялото на 542 м надморска височина, откъдето се разкрива панорамна гледка. „Маршрутът е кръгов, тръгва от официалния вход на стадиона и слиза на служебния, като последната част е доста стръмна и може би ще е по-добре да се започне от нея“, коментира общинската съветничка Ваня Кромбоа, която е сертифициран планински водач и допълни, че между 45 мин. и 1 час са нужни за преминаването й.

Възрастните доброволци изсекли клони, препречващи пътеката, за да осигурят проходимост, а табелите, материали за които осигурил дарител, са боядисани и надписани от хлапетата в Приключенското училище , което ТД „Айгидик“ проведе през лятото в курорта Бодрост.

„Много хора се включиха в акцията за възстановяване на туристическите пътеки в района (на снимките). Преди време по инициатива на клуба на ветераните към дружеството и с помощта на ДГС бе разчистен маршрут, по който бяха направени мостчета. От вчера всички пътеки в района са маркирани, а идеята е да се популяризират и благоевградчани и гостите на града да излизат по-често сред природата“, заключи съветничката Ваня Кромбоа.

ДИМИТРИНА АСЕНОВА





