ЕП обсъжда нови правила за безплатен ръчен багаж и обезщетение при закъснял полет

Членовете на комисията на ЕП по транспорт и туризъм (TRAN) ще приемат измененията на позицията, договорена от правителствата на държавите членки, относно актуализацията на правата на пътниците във въздушния транспорт в ЕС в случаи на отменени или закъснели полети и отказан достъп на борда на самолета.

Мерките, които ще бъдат гласувани включват:

единен краен срок за обезщетение след тричасово закъснение;

след тричасово закъснение; правото на безплатен превоз на един личен предмет и малък куфар в кабината на самолета;

на един личен предмет и малък куфар в кабината на самолета; разширени права за уязвимите пътници.

Припомняме, че на 14 октомври м.г. Европейският парламент съобщи, че е одобрена позицията на институцията за предстоящите преговори по промените в правилата за пътуващите със самолет в ЕС. Евродепутатите ще настояват за запазване на правото на обезщетение при отменен или закъснял полет, както и за безплатен ръчен багаж.