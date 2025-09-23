ЕП отказа да свали имунитета на основен политически съперник на Виктор Орбан

Комисия на Европейския парламент днес отхвърли искането на унгарския премиер Виктор Орбан да бъде свален имунитетът на евродепутата Петер Мадяр, който е и основният политически съперник на Орбан, предаде „Асошиейтед Прес“. Мадяр, ръководител на най-голямата опозиционна партия в Унгария, „Тиса“, е най-сериозният опонент на Орбан, откакто десният популист дойде на власт през 2010 година, посочва агенцията.

Правителството на Орбан поиска свалянето на имунитета на Мадяр, за да може да бъде даден ход на делото срещу него по обвинения, които включват кражба на мобилен телефон в нощен клуб в Будапеща и клевета срещу член на партията ФИДЕС на Орбан.

Мадяр е бивш член на вътрешното политическо обкръжение на Орбан, но скъса връзките си с ФИДЕС, за да създаде „Тиса“. Неотдавнашни социологически проучвания показват, че новата партия има преднина пред ФИДЕС на фона на хронично слабата икономика и устойчивата инфлация.

На фона на наближаването на изборите в Унгария през април догодина Орбан започна пълномащабна комуникационна кампания срещу съперника си, поради което някои анализатори и критици смятат, че е възможно той да полага основите за опит да не позволи на Мадяр да участва в изборите, посочва АП.

„Срамно, позорно“, написа Орбан във Facebook в отговор на решението на комисията да не отнеме имунитета на Мадяр. „Днес в Брюксел бе доказано, че лидерът на опозицията е човек на Брюксел“, добави Орбан.

Комисията по правни въпроси на Европейския парламент също така блокира искането на Унгария за отнемане на имунитета на двама други депутати, включително ръководителя на унгарската опозиционна партия Демократична коалиция „Клара Добрев“. Тя не отне имунитета и на италианската депутатка Илария Салис, срещу която в Унгария бе заведено дело по обвинения, че е участвала в атаки на антифашистки активисти срещу крайнодесни демонстранти в Будапеща през 2023 година.

Салис лежа в затвора в Унгария в продължение на повече от година, след което спечели депутатско кресло в Европейския парламент и получи имунитет. Унгарските власти искат тя да бъде върната в Унгария, за да може да продължи делото срещу нея, в което прокуратурата иска тя да бъде осъдена на 11 години затвор.

„Европейският парламент днес изпрати ясно послание – той няма да бъде използван като инструмент за сплашване от авторитарния режим на Виктор Орбан“, заяви френският евродепутат Давид Корман от коалиция на „Зелените“.





