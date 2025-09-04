Ергенката от Банско Анна-Мария Граченова заби 7-кратен шампион по автомобилизъм

Култовата банскалийка от риалити шоуто „Ергенът” Анна-Мария Граченова залюби спортист. Новата тръпка на брюнетката, която бе офицерът на Мартин Елвиса в последния сезон на предаването, се казва Иван Влъчков и е 7-кратен шампион на България по автомобилизъм, предаде bgdnes.

Двамата са се залюбили скоро и са на върха на щастието, споделят техни близки. Граченова, която с впечатляващи форми привлича мъжките погледи върху себе си, е родом от Банско и е носителка на наградата „Бизнес жена на годината“ в категория „Млад предприемач“. На местно ниво е позната и като сестра на лидера на ПП Марио Граченов, който работи в Община Благоевград.

За себе си казва, че обича и добри, и лоши момчета. Предпочита обаче вторите, тъй като те имали склонността да се обсебват от жената до себе си, а на нея това й харесвало. Граченова казва, че е учила 3 години в Москва софтуерно инженерство, но прекъснала по собствено желание. След това учи във Военна академия „Г.С. Раковски“, специалност „Сигурност и отбрана“.

По тялото си има няколко татуировки, които разкриват бунтарския й дух. Имала е буйно тийнейджърство и е била във военен лагер, където се запалила по оръжията и стрелбата. Влезе в „Ергенът“, за да се бори за сърцето на Мартин Елвиса, а след предаването двамата излязоха като много добри приятели, каквито са и до днес.

Влюбената двойка /сн. 1, 2/ Влъчков кара мощен звяр на пистата Иван зад волана

Дали новият любим на сочната ергенка е от добрите или лошите, не става ясно. Но името му е много добре познато в спортните среди. Влъчков е най-младият шампион в националния шампионат на затворен маршрут. Седемкратен първенец на България е в серия „Туринг”. Записва и победи в националния шампионат на планинско изкачване. През 2017 г. и 2018 г. се състезава и в европейските GT4 серии, управлявайки българския състезателен автомобил Sin R1. Роден е на 30 юни 1999 г. в София, в семейството на Стамен и Светлозара Влъчкови. Първи стъпки в моторните спортове прави под ръководството на своя баща Стамен, който е и негов мениджър. На 10-годишна възраст (2009 г.) Иван прави дебют в националния картинг шампионат.

Влъчков е главен секретар на Европейски център за транспортни политики, оглавяван от пътния експерт Диана Русинова. Иван Влъчков активно участва в разследвания на пътни инциденти и кампании за пътна безопасност, обучавайки младите шофьори за отговорно поведение на пътя в качеството си на главен секретар на организацията на Русинова.





