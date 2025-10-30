Есенна рецепта: Мъфини с тиква и какао

Няма по-добра комбинация от шоколад и тиква. Сочни и пухкави, тези мъфини са истинска наслада. Като бонус, те са и вегански, без яйца или млечни продукти (не че някога бихте предположили).

Необходими продукти за мъфините с тиква и шоколад:

за сместа от подправки за тиквен пай:

2 ч.л. смляна канела

1/2 ч.л. смлян джинджифил

1/4 ч.л. смляно индийско орехче

1/4 ч.л. смлян карамфил

За мъфините:

2 чаши универсално брашно плюс 2 с.л.

2 ч.л. бакпулвер

1 ч.л. сода бикарбонат

1 чаша кафява захар

1 чаша тиквено пюре

½ чаша овесено мляко плюс 2 с.л.

6 с.л. неутрално олио

½ ч.л. сол

3 с.л. какао на прах

Начин на приготвяне:

Добавете всички подправки от сместа за тиквен пай в малък буркан и разбъркайте или разклатете, докато се смесят.

Загрейте фурната до 175°C. Поставете хартиени формички във форма за мъфини или намажете добре с мазнина.

В купа смесете брашното, бакпулвера, содата за хляб, солта и подправката за тиквен пай. Разбъркайте, за да се разпределят равномерно.

В друга купа смесете какаото на прах, кокосовите к2 с.л. (30 мл овесено мляко) и 1 с.л. (15 г кафява захар). Разбийте, за да се получи паста. Оставете настрана.

В голяма купа смесете тиквеното пюре, олиото и останалата кафява захар. Разбийте с, докато сместа стане гладка.

Добавете ½ чаша/120 мл овесено мляко и разбийте.

Прибавете сместа от брашно и разбъркайте, докато сместа стане почти гладка. Може да останат няколко бучки. Разпределете 1/3 от тестото в купата с шоколадовата паста. Разбъркайте, докато сместа се смеси добре.

Напълнете формичките за мъфини, като редувате тестото. Започнете с обикновената тиквена смес, след това с лъжица шоколад, а след това с още тиква. Повтаряйте, докато тестото се изчерпи и формичките се напълнят. Печете 20-25 минути, докато забодена клечка за зъби излезе чиста. Оставете да се охладят във формата поне 15 минути преди сервиране. Най-добре е да се консумират в същия ден. Може да се съхраняват в хладилник до 3 дни.