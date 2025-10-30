Есенна рецепта: Мъфини с тиква и какао

Няма по-добра комбинация от шоколад и тиква. Сочни и пухкави, тези мъфини са истинска наслада. Като бонус, те са и вегански, без яйца или млечни продукти (не че някога бихте предположили).
Необходими продукти за мъфините с тиква и шоколад:
за сместа от подправки за тиквен пай:
2 ч.л. смляна канела
1/2 ч.л. смлян джинджифил
1/4 ч.л. смляно индийско орехче
1/4 ч.л. смлян карамфил
За мъфините:
2 чаши универсално брашно плюс 2 с.л.
2 ч.л. бакпулвер
1 ч.л. сода бикарбонат
1 чаша кафява захар
1 чаша тиквено пюре
½ чаша овесено мляко плюс 2 с.л.
6 с.л. неутрално олио
½ ч.л. сол
3 с.л. какао на прах
Начин на приготвяне:
Добавете всички подправки от сместа за тиквен пай в малък буркан и разбъркайте или разклатете, докато се смесят.
Загрейте фурната до 175°C. Поставете хартиени формички във форма за мъфини или намажете добре с мазнина.
В купа смесете брашното, бакпулвера, содата за хляб, солта и подправката за тиквен пай. Разбъркайте, за да се разпределят равномерно.
В друга купа смесете какаото на прах, кокосовите к2 с.л. (30 мл овесено мляко) и 1 с.л. (15 г кафява захар). Разбийте, за да се получи паста. Оставете настрана.
В голяма купа смесете тиквеното пюре, олиото и останалата кафява захар. Разбийте с, докато сместа стане гладка.
Добавете ½ чаша/120 мл овесено мляко и разбийте.
Прибавете сместа от брашно и разбъркайте, докато сместа стане почти гладка. Може да останат няколко бучки. Разпределете 1/3 от тестото в купата с шоколадовата паста. Разбъркайте, докато сместа се смеси добре.
Напълнете формичките за мъфини, като редувате тестото. Започнете с обикновената тиквена смес, след това с лъжица шоколад, а след това с още тиква. Повтаряйте, докато тестото се изчерпи и формичките се напълнят. Печете 20-25 минути, докато забодена клечка за зъби излезе чиста. Оставете да се охладят във формата поне 15 минути преди сервиране. Най-добре е да се консумират в същия ден. Може да се съхраняват в хладилник до 3 дни.