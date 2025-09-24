Ескалатор блокира при качването на Доналд и Мелания Тръмп в сградата на ООН

Ескалатор, използван от Доналд Тръмп, спря внезапно поради механизъм за безопасност, който може да е бил задействан от неговия видеограф, съобщиха от Организацията на обединените нации, съобщава Би Би Си (BBC).

Видеографът се движел назад по ескалатора, за да заснеме пристигането на американския президент заедно с първата дама Мелания Тръмп, и „може неволно да е задействал функцията за безопасност“, когато достигнал върха, обясни говорител на ООН.

Тръмп се пошегува с инцидента по време на речта си във вторник в сградата на ООН, като каза:

„Ако първата дама не беше в отлична форма, тя щеше да падне“.

От Белия дом бяха изразили опасения, че някой умишлено е спрял ескалатора, докато двойката се качвала на него. „Ако някой в ООН умишлено е спрял ескалатора, докато президентът и първата дама стъпваха на него, този човек трябва незабавно да бъде уволнен и разследван“, написа в платформата X прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит след инцидента.

Стефан Дюжарик, говорител на генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, заяви, че видеографът достигнал върха на ескалатора точно когато президентът и първата дама се качвали на стъпалата отдолу. „В този момент (09:50 ч.) ескалаторът спря“, каза Дюжарик.

Според отчетите на централния процесор на машината, „ескалаторът е спрял, след като е бил задействан вграден механизъм за безопасност на гребена на стъпалото в горната част на ескалатора“, допълни той.

Белият дом все още не е коментирал констатациите на ООН.

Кадрите с първата двойка на САЩ, която се качва на ескалатор в сградата на ООН и ескалаторът внезапно спира, обиколиха социалните мрежи и предизвикаха множество коментари.

След инцидента с ескалатора, Тръмп срещна още технически затруднения, когато започна речта си пред Общото събрание на ООН. Той започна, като заяви, че телепромптерът не работи – макар че бил възстановен към края на изказването му.

„Мога само да кажа, че който и да управлява този телепромптер, ще има големи неприятности“,

каза той.

По-късно представител на ООН каза пред Би Би Си, че Белият дом е управлявал телепромптера в този момент, като са използвали собствени лаптопи и са ги включили в системата на ООН. Официалният представител добави, че това е направено, защото именно те знаят с каква скорост трябва да бъде пускан текстът за президента.





