Ескалацията след протеста в София: 14 обвинени, 10 задържани до 72 часа

Софийската районна прокуратура наблюдава 16 досъдебни производства за извършени хулигански действия на 1 декември в централната част на София, съобщиха от държавното обвинение. Към наказателна отговорност са привлечени 14 души. 10 от тях са задържани до 72 часа, а на останалите са наложени различни мерки за неотклонение. Според прокуратурата обвиняемите са извършили хулигански действия, като са замеряли полицейски служители с различни предмети – камъни, пиротехника и стъклени бутилки, обръщали са контейнери за боклук и са взимали от тях различни по вид предмети, които са хвърляли по кордона от полицейски служители и по автомобили на МВР. Деянията се отличават с изключителен цинизъм и дързост, заявяват още от държавното обвинение.

Шестима от задържаните са с предходни криминални регистрации, двама са осъждани за шофиране след употреба на наркотични вещества и за трафик на бежанци, а други двама са с висящи досъдебни производства . Обвиняемите са на възраст между 18 и 36 години. Трима от тях нямат адресни регистрации в София.

От прокуратурата са изискали допълнителни записи от камери, като на видеокадрите ще се правят експертизи. Продължават и разпитите на свидетели.

След това ще се преценяват основанията за искане за налагане на постоянна мярка „задържане под стража“ спрямо задържаните.

И към момента в Софийската районна прокуратура продължават да постъпват материали от полицейски управления за извършени хулигански действия на 1 декември.