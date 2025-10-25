ЕС вбеси бедните в Пиринско с пратени четки за зъби и тоалетна хартия като стоки от първа необходимост за социално слабите

Живеещите в Югозапада социално слаби и болни масово възнегодуваха срещу помощите, които в четвъртък доведоха социалния министър Борислав Гуцанов в Благоевград, за да „се запознае с напредъка на процеса и предстоящите стъпки по осигуряване на стоки от първа необходимост за най-уязвимите“, както анонсира Министерството на труда и социалната политика.

Съдържанието на пакетчетата, чието раздаване министърът проследи, включваше тоалетен сапун, шампоан, паста за зъби, четка за зъби, тоалетна хартия, перилен препарат, препарат за под и препарат за съдове, и по 1 пакет захар и спагети.

Навсякъде, където новината за помощта се появи в социалните мрежи, коментарите отдолу започваха с „Подигравка за хората!“. В Пиринско получилите скромните пакетчета са още по-саркастични:

„Прах в очите на бедните“ /K. Zaxariev/;

„Какво давате, бе? Цяла година мръсни ли стояхме, че ще ни залъгвате с боклуците си? Дайте ги на депутатите, те са по нуждаещи се, особено от тоалетната хартия!!!! Нали плюскат от нашите пари на корем и освен л…на нищо друго не правят!!!!!“ /V. Stoimenova/;

„Днес получих и аз – за 5-членно семейство ми дадоха 2 четки за зъби и две пасти. Дали 5 човека могат да си мият зъбите с две четки? Жалки са! Срамота! /B. Ilieva/;

„Дават безсмислени помощи. Хората нямат храна, а дават тоалетна хартия!“ /A. Borisova/;

„Не дадоха на 70% от нуждаещите се. Изгавриха се с другите 30% със сапуни, шампоани и четки за месец. А познайте къде са пакетите. Броят се, да има и за чужденците, че и те, по-нуждаещи се, горките, плащат данъци – за коли, имоти, бизнеси и т.н.“ /W. Atu/;

„Соц. министър ако мисли, че захар и спагети са хранителни продукти, то нека ги вземе той“ / М. Асенова/;

„Старите хора нямат зъби – какво ще мият?“ /М. Ферад/, и т.н.

Единици се застъпиха за помощта – като Em Emendelson, която попита: „А вие, паразити, какво дадохте на държавата, че чакате тя да ви храни… пък и нагли, не им харесва“.

Министър Гуцанов се усмихва доволен в Благоевград от гладкото раздаване на стоките от първа необходимост Благоевградчани чакат чинно на опашка пратките на ЕС Това е съдържанието на пакетчето, което вбеси живеещите в Югозапада

В страната раздаването на помощите, организирано от БЧК във временни пунктове, започна на 13 октомври, а в Благоевградска област – едва на 23 октомври, и ще продължи до 5 декември. Помощите са в изпълнение на операция „Подкрепа“ по Програма „Храни и основно материално подпомагане“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+). Приготвени за раздаване са 640 000 пакета, които трябва да стигнат до най-уязвимите български граждани – с ниски доходи, с над 90% инвалидност, отглеждащи деца в приемно семейство и др.

Като допълнителна подигравка в Пиринско бяха приети и брошурите „Листовка за лична и битова хигиена“, която бе раздавана в някои от пунктовете наред с шампоана.

ВАНЯ СИМЕОНОВА