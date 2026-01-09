ЕС одобри сделката с Меркосур

ЕС даде одобрение за сключването на търговската сделка с южноамериканския блок Меркосур, която стана повод за протести сред европейските фермери, но е подкрепяна от бизнес групи.

Повечето от 27-те държави членки на Европейския съюз подкрепиха споразумението на среща на посланиците в Брюксел, като по този начин проправиха пътя за подписването му в Парагвай следващата седмица, съобщават дипломатически източници на АФП. След повече от 25 години подготовка Европейската комисия счита споразумението за ключово за стимулиране на износа и за укрепване на дипломатическите връзки в момент на глобална несигурност.

„Това е споразумение от съществено значение за Европейския съюз от икономическа, политическа, стратегическа и дипломатическа гледна точка“, заяви говорителят на Комисията Олоф Гил. Брюксел обаче не успя да спечели подкрепата на всички държави членки на Блока.

Във Франция политици от всички партии се обявиха против споразумението, което е разглеждано като удар срещу влиятелния селскостопански сектор на страната. Така Париж направи неуспешен опит да го провали.

Ирландия, Полша и Унгария също гласуваха против споразумението. Това обаче не беше достатъчно, за да го блокират, след като Италия, която беше поискала и получила отлагане в последния момент през декември, подкрепи пакта.

Споразумението ще създаде огромен пазар от над 700 милиона души, което го прави една от най-големите зони за свободна търговия в света. Като част от по-широката инициатива за диверсификация на търговията в отговор на американските мита, то ще сближи 27-те държави членки на ЕС с Бразилия, Парагвай, Аржентина и Уругвай, като премахне вносните мита за над 90% от продуктите. Това ще спести на бизнеса в ЕС четири милиарда евро годишно от мита и ще подпомогне износа на автомобили, машини, вина и спиртни напитки за Латинска Америка, според ЕС.

„Това е най-голямото споразумение за свободна търговия, което сме договаряли“, заяви в сряда шефът на търговията в ЕС Марос Сефкович след 11-часови преговори за успокояване на опасенията на някои държави членки, описвайки го като „знаково“ споразумение.