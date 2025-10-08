ЕС отпуска 1 милиард евро за ускорено въвеждане на AI в ключови индустрии

Европейската комисия обяви в сряда план на стойност 1 милиард евро за разширяване на използването на изкуствен интелект (AI/ИИ) в стратегически отрасли, като част от усилията на Европейския съюз да намали зависимостта си от американски и китайски технологии, предава „Ройтерс“.

Новата стратегия, наречена „Apply AI“, следва публикувания през април план за действие, чиято цел е да облекчи административната тежест върху европейските стартъпи и малки предприятия, затруднени от изпълнението на приетите миналата година регулации за изкуствения интелект.

„Искам бъдещето на изкуствения интелект да бъде създадено в Европа,“ заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Необходимо е бързо и широко въвеждане на AI. С тези стратегии ще ускорим процеса и ще наложим мисленето „AI first“ във всички ключови сектори — от роботиката до здравеопазването, енергетиката и автомобилостроенето.“

В документа Комисията определя като приоритетни сектори: здравеопазването, фармацията, енергетиката, мобилността, производството, строителството, агрохранителната индустрия, отбраната, комуникациите и културата.

Сред конкретните мерки са създаването на мрежа от AI-базирани центрове за медицински скрининг и разработването на „агентен изкуствен интелект“ (agentic AI), който да се прилага в производството, климатичните технологии и фармацевтиката.

Финансирането ще дойде от европейските програми „Хоризонт Европа“ и Digital Europe, като Комисията се надява този ресурс да привлече допълнителни средства от държавите членки и частния сектор.

Планът е част от по-широката цел на ЕС за технологична и стратегическа автономия в контекста на нарастващите търговски напрежения със САЩ и Китай и доминацията на американските технологични гиганти.

Европейската комисия подчерта, че с инициативата „Apply AI“ Европа цели не само да ускори внедряването на изкуствения интелект в бизнеса, но и да утвърди своята роля като глобален център за етично и безопасно развитие на AI технологии.