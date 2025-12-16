ЕС отстъпва от забраната за коли с двигатели с вътрешно горене през 2035 г.

Европейският съюз се отказа от налагането на автомобилните производители да преминат изцяло към електрически автомобили през 2035 г., което беше една от основните мерки за опазване на околната среда, предвид кризата, която преживява секторът в Европа, предава БГНЕС.

След този краен срок производителите ще могат да продължат да продават ограничен брой нови автомобили с двигатели с вътрешно горене или хибридни двигатели, при условие че спазват редица изисквания, по-специално да компенсират емисиите на CO₂, които ще произтичат от тази „гъвкавост“, уточни Комисията.