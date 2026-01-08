ЕС призова за сдържаност след сблъсъците в Алепу

Европейският съюз призова всички страни, замесени в сблъсъците в сирийския град Алепу, да „демонстрират сдържаност и да предпазят гражданите“. Това заяви говорител на дипломатическата служба на ЕС, цитиран от „Франс прес“.

ЕС призова и сирийските власти и кюрдските бойци да потърсят мирно и дипломатическо решение, съобразно споразумението, сключено на 10 март 2025 г., с цел интегриране на кюрдската автономна администрация в институциите на новите сирийски власти, каза говорителят Ануар ел Ануни.

Очаква се председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антониу Коща в петък да бъдат на посещение в сирийската столица Дамаск, отбеляза АФП.