ЕС ще разположи нови сателити за защита от GPS смущения

Европейският съюз ще разположи допълнителни сателити в долната земна орбита, за да засили устойчивостта срещу GPS смущения и ще подобри възможностите за тяхното засичане, заяви европейският комисар по отбраната Андрюс Кубилюс.

До изказването му се стигна след инцидента в неделя, при който GPS системата на борда на самолета на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше заглушена на път към България. Българските власти подозират, че смущението се дължи на намеса от Русия, каза говорител на ЕС.

