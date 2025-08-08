Етно джаз концерт с групи от Индонезия и Майорка в Гоце Делчев

За втора поредна година Гоце Делчев посреща музикални формации от Индонезия и Майорка за Етно джаз концерт.

KEUBITBIT ще пеят за меломаните в Гоце Делчев – 11 август 2025 г. /понеделник/, 19.00 часа, градски парк. Входът е свободен.

Концертът се организира с подкрепата на посолството на Република Индонезия в София и почетното консулство на Република Индонезия в Банско.

За първи път в Гоце Делчев ще пеят и група QАNАT от Майорка – музикален кръстопът между Средиземноморието и Изтока.

QАNАT е музикален проект, в който средиземноморската душевност среща дълбоко вкоренената мистичност на Близкия изток и Централна Азия.

ИВАН ИВАНОВ





