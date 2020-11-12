Ето данните на РЗИ-Благоевград за последните 24 часа

На територията на област Благоевград новорегистрирани случаи с COVID-19 – към 11.11.2020 г. – общо 201

Абланица – 2

Аврамово – 1

Бабяк – 1

Банско – 5

Баня – 2

Бачево – 1

Беласица – 1

Благоевград – 96

Годлево – 3

Българчево – 1

Гоце Делчев – 14

Гърмен – 1

Дамяница – 1

Дебрен – 1

Добринище – 2

Долна Градешница – 2

Жижево – 1

Кавракирово – 1

Каменица – 2

Катунци – 1

Ключ – 1

Коларово – 1

Кресна – 4

Крупник – 1

Кърналово – 1

Логодаж – 1

Марчево – 1

Мосомище – 3

Ново Лески – 1

Петрич – 11

Поленица – 2

Първомай – 2

Рилци – 1

Разлог – 3

Рупите – 1

Сандански – 15

Сатовча – 1

Селище – 1

Симитли – 3

Склаве – 2

Скребатно – 2

Хаджидимово – 1

Черниче – 1

Якоруда – 2

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