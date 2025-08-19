Ето защо кафето е полезно: Ново проучване разкрива изненадващи ползи за здравето

Пиенето на до три чаши кафе на ден може да помогне за защитата на сърцето и да намали риска от инсулт

Това показва ново проучване на Университета „Земелвайс“. Кафето е една от най-популярните напитки в света, но ефектите му върху здравето на сърцето са обект на дебати от години. За да получат по-ясна картина, изследователите искаха да видят как редовното пиене на кафе влияе върху риска от сърдечен удар, инсулт или преждевременна смърт.

Проучването използвало данни от UK Biobank, голям изследователски проект, който включва здравна информация от стотици хиляди хора.

За целите на проучването изследователите се фокусирали върху 468 629 възрастни, които не са имали никакви признаци на сърдечно заболяване в началото на проучването. Средната им възраст била малко над 56 години, а малко повече от половината били жени. Тези хора били наблюдавани в продължение на 10 до 15 години.

Участниците били разделени на три групи в зависимост от количеството кафе, което обикновено консумирали. Около 22% не пиели кафе често, 58% пиели между половин чаша и три чаши на ден (лека до умерена консумация), а 19% пиели повече от три чаши дневно.

Резултатите били изненадващи. Хората, които пиели кафе в леки до умерени количества, имали с 12% по-нисък риск от смърт по каквато и да е причина, с 17% по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови заболявания и с 21% по-нисък риск от инсулт в сравнение с тези, които рядко пиели кафе.

Тези резултати предполагат, че умереното пиене на кафе всъщност може да помогне за защитата на сърцето и кръвоносните съдове.

За да разберат защо това може да е така, изследователите проучили и сърдечни сканирания на над 30 000 души, използвайки кардиомагнитен резонанс (MRI). Те установили, че редовните консуматори на кафе имали по-здравословен размер и функция на сърцето. Това подсказва, че кафето може да спомогне за по-бавното стареене на сърцето.

Въпреки че точните причини за тези ползи не са напълно известни, възможно е определени съединения в кафето да спомагат за подобряване на работата на сърцето.

Водещият изследовател в проучването д-р Джудит Саймън заяви, че макар резултатите да са вълнуващи, са необходими повече проучвания, за да се разбере напълно как кафето помага на сърцето. Така че, ако обичате да пиете кафе, може да имате още една причина да го включвате в ежедневието си – стига да е с мярка. До три чаши на ден могат да имат реални ползи за здравето, особено за сърцето.





