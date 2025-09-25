Каква е скритата сила на личния ви цвят

За да изследваме вътрешния си свят можем да се обърнем към нашите цветове. Системата, която ще ни помогне да насочим в правилната посока е наречена „колорология“.

Астрологът и нумеролог Мишел Бернхард съчетава слънчевия знак и управляващите планети на човек с нумерологията и астрологията, за да посочи личния цвят според месеца на раждане. „Вашият цвят може да ви помогне да се почувствате по-балансирани“, споделя тя. Всеки цвят има енергия, която можете да използвате по различни начини.

Януари: Карамел



Този цвят ще ви помогне да се чувствате по-стабилни и отговорни. Ще ви насърчи да заземите амбициите си чрез дисциплина и постоянство. Характеристиките на този цвят: логичен, сигурен, практичен.

Февруари: Светъл люляк



Светлият люляк ще ви помогне да разберете духовната си страна и ще ви позволи да се свържете с околните. Характеристиките на този цвят: вдъхновяващ, въображаем, извисяващ.

Март: Светла аква



Ще ви помага, когато имате нужда от вдъхновение, подхранване на подсъзнанието или повдигане на духа. Характеристиките на този цвят: емпатичен, интуитивен, мечтателен.

Април: Оранжево-червено



Ще ви помага за енергиен тласък и смелост. Ще подкрепя вашия ентусиазъм и желание за победа. Характеристиките на този цвят: пламенен, енергичен, страстен, смел.

Май: Светлозелен



Ще ви помага при нужда от психологически баланс и сила. Това е цветът на стабилността и изцелението. Характеристиките на този цвят: стабилен, проспериращ, подмладяващ.

Юни: Златен



Този цвят ще ви помага, когато имате нужда от помощ с комуникацията и паметта. Изпълнен е със сияние и светлина. Характеристиките на този цвят: стимулиращ, сияен, ободряващ.

Юли: Коралов руж



Ще ви помогне, когато имате нужда от емоционално изцеление и любов. Той носи женската енергия и повишава възприемчивостта, също така помага за привличането на любов в живота. Характеристиките на този цвят: изцелителен, нежен, възприемчив.

Август: Слънчево оранжево



Помага срещу неувереност и насърчава креативността и радостта. Резонира със силата и величието. Характеристиките на този цвят: лъчезарен, уверен, мощен.

Септември: Лилаво-син



Ще си помогне при нужда от спокойствие и помощ. Резонира с красотата, чистотата и мъдростта. Характеристиките на този цвят: проницателен, мъдър, артистичен.

Октомври: Светлосин



Когато искате да постигнете баланс и спокойствие между даване и получаване. Вдъхновява ви да бъдете силни и да предприемете решителни действия. Характеристиките на този цвят: надежден, успокояващ, балансиран.

Ноември: Бордо



Помага за премахване на емоционален блокаж и носи сексуална енергия. Този цвят вдъхновява в дълбочина. Характеристиките на този цвят: страстен, мотивиращ, интензивен.

Декември: Тъмносин



Използвайте го при пътуване, когато изследвате себе си или ако имате нужда от засилване на интуицията. Цветът символизира мъдрост, истина и оптимизъм. Характеристиките на този цвят: просветляващ, мъдър.





