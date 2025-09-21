Ето как да засилим имунитета си през есента

С настъпването на есента температурите падат, а вирусите и настинките се активизират. Преходът от топлите летни дни към хладното и влажно време поставя предизвикателства пред имунната система. Добрата новина е, че с правилен подход и пълноценна храна можем да я подготвим и подсилим!

Имунитетът отслабва през есента заради рязката промяна на времето, намалената физическа активност, недостига на витамини (особено D и C), повечето време на закрито (по-лесно предаване на вируси), както и повишеният стрес и преумора.

Силният имунитет не е въпрос на късмет, а на избор. Есента е идеалният момент да се погрижим за себе си, като заредим тялото си с хранителни вещества, топлина и внимание. С правилна храна, активност и грижа ще посрещнем зимата здрави и енергични!

С какво да се храним, за да засилим имунната защита?

– Храни, богати на витамин C

Най-мощният естествен антиоксидант. Засилва образуването на бели кръвни клетки и подпомага борбата с инфекции.

Хапвайте редовно: червени чушки, киви, цитруси (лимони, портокали, грейпфрути), броколи, шипки (чай или сироп)

– Витамин D – слънчевият защитник

През есента слънцето е по-слабо, а дефицитът на витамин D е масов. Този витамин е ключов за имунната функция.

Източници на слънчевия витамин са яйца, рибата ( особено сьомга, скумрия), черен дроб.

Добавки с витамин D е най-добре да се приемат след консултация с лекар.

– Цинк – минералът на имунитета

Цинкът подпомага съзряването на имунните клетки и ускорява възстановяването при настинка.

Храни с високо съдържание: тиквени семки, ядки (особено кашу), червено месо, бобови култури

– Пробиотици за здрав черен дроб и черва

Над 70% от имунните клетки се намират в червата! Балансираната чревна флора е от ключово значение.

Консумирайте: кисело мляко, кефир, кисело зеле, ферментирали храни.

– Чесън и лук – природни антибиотици

Съдържат алицин и серни съединения, които унищожават бактерии и вируси. Освен това, стимулират кръвообращението и поддържат топлината на тялото.

Експертите дават и допълнителни съвети:

– Спете поне 7-8 часа на нощ

– Движете се ежедневно – разходки, йога, леки упражнения

– Ограничете захарта и преработените храни

– Пийте достатъчно вода

– Включете добавки само при нужда и след консултация с лекар.





