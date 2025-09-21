Ето как да засилим имунитета си през есента

С настъпването на есента температурите падат, а вирусите и настинките се активизират. Преходът от топлите летни дни към хладното и влажно време поставя предизвикателства пред имунната система. Добрата новина е, че с правилен подход и пълноценна храна можем да я подготвим и подсилим!
Имунитетът отслабва през есента заради рязката промяна на времето, намалената физическа активност, недостига на витамини (особено D и C), повечето време на закрито (по-лесно предаване на вируси), както и повишеният стрес и преумора.
Силният имунитет не е въпрос на късмет, а на избор. Есента е идеалният момент да се погрижим за себе си, като заредим тялото си с хранителни вещества, топлина и внимание. С правилна храна, активност и грижа ще посрещнем зимата здрави и енергични!
С какво да се храним, за да засилим имунната защита?
– Храни, богати на витамин C
Най-мощният естествен антиоксидант. Засилва образуването на бели кръвни клетки и подпомага борбата с инфекции.
Хапвайте редовно: червени чушки, киви, цитруси (лимони, портокали, грейпфрути), броколи, шипки (чай или сироп)
– Витамин D – слънчевият защитник
През есента слънцето е по-слабо, а дефицитът на витамин D е масов. Този витамин е ключов за имунната функция.
Източници на слънчевия витамин са яйца, рибата ( особено сьомга, скумрия), черен дроб.
Добавки с витамин D е най-добре да се приемат след консултация с лекар.
– Цинк – минералът на имунитета
Цинкът подпомага съзряването на имунните клетки и ускорява възстановяването при настинка.
Храни с високо съдържание: тиквени семки, ядки (особено кашу), червено месо, бобови култури
– Пробиотици за здрав черен дроб и черва
Над 70% от имунните клетки се намират в червата! Балансираната чревна флора е от ключово значение.
Консумирайте: кисело мляко, кефир, кисело зеле, ферментирали храни.
– Чесън и лук – природни антибиотици
Съдържат алицин и серни съединения, които унищожават бактерии и вируси. Освен това, стимулират кръвообращението и поддържат топлината на тялото.
Експертите дават и допълнителни съвети:
– Спете поне 7-8 часа на нощ
– Движете се ежедневно – разходки, йога, леки упражнения
– Ограничете захарта и преработените храни
– Пийте достатъчно вода
– Включете добавки само при нужда и след консултация с лекар.