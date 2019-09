Ето как да разберете имате ли проблем с щитовидната жлеза!

Малко хора знаят за това, но преди 50 години учен Ото Барнс открил, че температурата на тялото е отличен индикатор за това как работи щитовидната жлеза.

Има само едно предупреждение: Трябва да се измери температурата на тялото веднага след събуждане, още в леглото.

Барнс отбелязва, че анормалната температура през нощта – първият знак на възпалителен процес в щитовидната жлеза. Но сега всеки знае, че ако този орган от тялото ни не работи правилно, ще имаме много проблеми!

Всичко, което ви трябва е термометър. Ето какво трябва да направите:

Подгответе се по-добре по-рано, дори преди лягане. Живакът следва да е на ниво не по-високо от 35 градуса.Веднага след като се събудите, просто поставете термометъра под мишницата. Нека да остане там за по-дълго от обикновено – 10 минути. Резултатът го запишете. Не забравяйте, че това правилно е наречено „сутрешна базална температура“.

Нормалният диапазон е 36.5 ° C до 36,8 ° C.

Ето как да се интерпретират резултатите:

Ако сте с температура – от 36,5 ° C до 36,8 ° C , означава, с щитовидната жлеза всичко е в ред. Ако температурата на сутринта под 36,5 ° C, имате хипотиреоидизъм. Това означава, че щитовидната жлеза не работи толкова активно, колкото би трябвало. Може би това е причината да се появят симптомите на хроничната умора, депресия, често страдате от настинки и проблеми с паметта и концентрацията. В повечето случаи може да се види и загуба на коса.

Ако температурата сутрин е над 36,8 ° C, имате хипертиреоидизъм. Това е, когато щитовидната жлеза работи над нормата. Най-вероятно, в организма има някакъв силен възпалителен процес. Т.е. не сте се лекували!Не забравяйте, че „чистотата“ на резултатите от процедурата трябва да се повтори най-малко три пъти в три различни дни.

Ако през цялото това време резултатът не попада в „нормалните“ се повтаря, трябва да отидете за консултация с ендокринолог и да разследвате причината за проблемите.

И все пак.

Ако отклонението е малко, и нямате сили да отидете на лекар, се опитайте да решите проблема.Основното, което в този случай – правилната диета. Трябва да взимате достатъчно селен, витамин А, витамин В и магнезий. Всички тези минерали са от съществено значение за нормалното функциониране на щитовидната жлеза.



Коментар с Facebook