Ето как да разберете, че партньорът ви крие от вас, че е безработен

Някои мъже могат дълго време да лъжат приятелките си, че са безработни. Причините са най-различни. Важното е да установите възможно най-рано лъжата и да предприемете мерки – да бягате възможно по-далеч от подобен човек. Липсата на работа може да има различни последици за човека, включително емоционални, финансови и социални. Тя може да доведе до чувство на стрес, тревожност и ниско самочувствие, както и до финансово напрежение. В повечето случаи мъжете се срамуват да потърсят подкрепа, но е възможно и да става дума за обикновен мързел и търсене на партньор, който да го издържа. Разбира се, подобно нещо не може да скрие човек в задълбочена и продължителна връзка, тук става дума за съвсем пресни взаимоотношения на взаимно опознаване.

Ето кои са знаците, че един мъж е безработен, за които трябва да си отваряте очите:

1. Промени в ежедневните навици

Безработният човек може да няма редовен график или да изглежда, че има повече свободно време през деня. Обръщайте внимание на детайлите – какво е правил през деня, къде е ходил, как е прекарал времето си.

2. Финансово натоварване

Безработицата често води до финансови затруднения, така че може да забележите пробойни ъв финансовата му стабилност – никога не ходите никъде, винаги намира извинение да не отидете на кино или ресторант, нежелание да се занимава със скъпоструващи дейности или пък проявява повишен стрес, свързан с парите.

3. Емоционални промени

Липсата на работа може да доведе до чувство на тревожност, депресия или ниско самочувствие. Възможно е да се проявят промени в настроението, мотивацията или цялостното емоционално състояние.

4. Повишена социална изолация

Липсата на работа може да доведе до намаляване на социалните контакти с колеги и приятели. Човекът може да изглежда по-затворен или да се стреми да прекарва повече време вкъщи, избягвайки обажданията на приятели, познати, роднини.

5. Търсене на подкрепа

При добра мотивация човек може бързо да си стъпи на краката, като търси помощ и подкрепа от близките си. Ако обаче не забележите подобно желание, след като установите, че е безработен, по-добре се спасявайте от него, защото една лъжа ще доведе до други. obekti.bg





