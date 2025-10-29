Ето кога е най-подходящото време за варосване на овощните дървета

Варосването на овощни дървета е една от основните процедури за грижа, извършвана за предпазване на стволовете от резки температурни промени. Обикновено тази обработка трябва да се извършва в началото на есента и зимата. С какво точно трябва да варосвате дърветата и кои са най-големите грешки, които трябва да се избягват?

Защо да варосвате овощни дървета?

Температурните колебания могат да бъдат вредни за стволовете на дърветата. През есента и зимата (и дори в началото на пролетта) кората на тези дървета може да се нагрее през слънчевите дни. Въпреки това с настъпването на нощта и спадането на температурите кората може да започне да се напуква, което увеличава риска от болести.

Ето защо варосването на дърветата е от съществено значение. Тази обработка включва покриване на ствола със специална варова смес, която предотвратява прегряването на кората през слънчевите дни. Това важи особено за овощните дървета (ябълка, круша, слива), които са особено чувствителни към резки температурни промени.

Кога е най-подходящото време за варосване на овощни дървета?

Правилното време за варосване е от решаващо значение за предпазване на дърветата от температурни колебания. Повечето овощари извършват тази процедура между декември и януари, но някои започват с варосването още през ноември. Следенето на промените във времето е от решаващо значение. Най-добре е да се варосват дърветата, когато дневната температура е все още около 5 градуса по Целзий. Важно е да се отбележи, че е възможно варовата смес, с която сме покрили стволовете, да е била отмита от дъжд. В такава ситуация варосването е необходимо.

Как да варосваме дървета?

Както бе споменато по-рано, варосването на дървета трябва да се извършва със специална варова смес, известна още като варово мляко. Това е комбинация от негасена вар и вода в правилните пропорции – най-често се използва 2 кг вар на 10 литра вода. И двете съставки трябва да се смесят добре, за да се получи еднородна и снежнобяла смес.

Някои хора добавят малко количество глина към варовата смес, което помага сместа леко да се сгъсти. Това прави сместа много по-лесна за залепване по стволовете и по-устойчива на отмиване от дъжд.

Най-големите грешки при варосването на дървета

Кои са най-големите грешки, които трябва да се избягват при варосване на дървета? Най-важното е да се планира правилно времето на процеса. Ако варосате дърветата твърде късно, няма да ги предпазите от вредни температурни колебания. От друга страна, ако започнете твърде рано, есенните дъждове могат да отмият варовия слой от стволовете.

Друга грешка е неравномерното покриване на стволовете със сместа. Неправилната техника на нанасяне ще направи някои части на дървото уязвими за повреди. Трябва да се съсредоточите особено върху южната страна на ствола, тъй като там може да достигне топлината.

Изключително важно е да се използват правилните пропорции при приготвянето на сместа за варов слой. Смесването на негасена вар с вода в съотношение 1:5 (1 кг вар на 5 литра вода) ще помогне да се избегнат проблеми със смес, която е твърде рядка и капе от ствола на дървото. Друга често срещана грешка е използването на индустриални бои за варосъбиране. Тези продукти могат да съдържат химикали, които са токсични за дърветата.