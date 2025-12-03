Ето кога ще се ловува по предстоящите празници

Изпълнителната агенция по горите определи дните за ловуване по време на коледните и новогодишни праници.

Съгласно изискванията на чл. 68, ал. 2 и чл. 69, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча (ППЗЛОД) груповото ловуване на дива свиня, както и груповото и индивидуално ловуване на дребен дивеч се извършва в събота и неделя и в дните, обявени за официални празници. В тази връзка графици за групов лов на дива свиня и дребен дивеч да се утвърждават за дните 24, 25, 26, 27, 28 декември 2025 г. и 1, 3 и 4 януари 2026 г., при спазване на следните изисквания:

– Съгласно Заповед № РД 48-47/23.09.2021 г. на министъра на земеделието, храните и горите, груповото ловуване на дива свиня, включително и по линията на организирания ловен туризъм се извършва в не повече от два дни, включително събота и неделя, от седем последователни дни за един ловностопански район, като ловуването се извършва по график, утвърден от директора на съответното ДГС/ДЛС.

– Забранява се провеждането на групов лов на дива свиня, хищници и местен дребен дивеч през два последователни дни в едно и също ловище, съгласно разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ППЗЛОД.slrb.bg