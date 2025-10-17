Ето кои са топ професиите на хората, които изневеряват на партньорите си

Американският експерт по лични отношения Маделин Смит смята, че най-често хората, които се занимават с една от пет професии, изневеряват на партньорите си във връзката.

Според г-жа Смит тя много често се е опитвала да хване „горещи“ мъже, които изневеряват на жените си. Въз основа на опита от собствените си наблюдения специалистът казва, че най-често има няколко признака, които показват предателството на партньора не само в работата, но и в живота, съобщава Daily Mail, цитиран от glasnews.bg.

„Използват отделни приложения за комуникация, задават пароли и изключват известия, постоянно ви обвиняват и проявяват пристъпи на ревност. И още един показателен фактор е отношението към противоположния пол – когато той може да общува с други дами, а вие, мили жени, трябва да забравите за това“, казва г-жа Смит.

Друг показател, към който специалистът съветва да се вслушвате, са собствените ви усещания. Според експерта, ако човек не може да се отърси от усещането, че „нещо се обърка“, вашият партньор се е променил много в ежедневието и личните си въпроси, тогава трябва да помислите за неговите вероятни „приключения наляво“.

Г-жа Смит поставя на първо място мъжете предатели, които са представители на правоприлагащите органи. Те често общуват с други жени, докато работят, флиртуват лесно и нямат нищо против да добавят малко „интересно“ към своята рутина.

Второто място експертът отреди професионалните треньори, както и на децата, които тренират в залите. Г-жа Смит казва, че за тях показването сред жените в стаята „както с тяло, така и с красота“ е сигнал за бързо започване на афера.

Г-жа Смит присъди трето място на професията на брокера или тези, които продават стоки. Телефонните разговори, кореспонденцията с клиенти, дългите закъснения на работа, бизнес вечерите и срещите с представители на противоположния пол са изкушение да „прекрачите границата на забраненото“.

Четвъртата позиция експертът отрежда на юристите. Според г-жа Смит ситуацията тук е много по-интересна и значително различна от трите предишни професии.

„Те работят упорито и искат не просто да спечелят, а само да победят в играта, която смятат за друга жена“, подчертава специалистът.

Тя даде петото и последно място на лекарите. Според г-жа Смит тя е контактувала с такива мъже и най-често се е убеждавала, че те имат много по-голям интерес да мамят не с клиенти, а със служители на заведенията, в които работят.