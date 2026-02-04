Ето колко време е необходимо да отделяте на любовната игра

Представете си вечеря в ресторант: аперитивът едва е започнал, а основното вече е на масата.

Това чувство на прибързване или прекомерно чакане може да развали преживяването. Същото важи и за любовната игра. Ако не намерите подходящия момент, цялото преживяване може да се превърне от приятно в разочароващо.

Любовната игра е изкуство. Въпреки че всяка двойка има различни предпочитания, експертите съветват да се придържате към „стандартното меню“, освен ако партньорът ви не изрази желание за нещо различно. Това означава да отделите достатъчно време за предварителна игра, за да подготвите тялото и ума за удоволствието, което предстои.

Според сертифицирания треньор по сексуални отношения Джема Найс, мъжете обикновено достигат оргазъм за около 5–7 минути, докато жените се нуждаят средно от 20–30 минути. Идеалният компромис за хетеросексуална двойка е около 15–20 минути любовна игра. Това време позволява естественото овлажняване, засилва възбуда и активира над 10 000 нервни окончания, като води до по-пълноценно сексуално удовлетворение и за двамата партньори.

Освен физическите ползи, адекватната любовна игра укрепва връзката, намалява стреса и засилва интимността. Д-р Минди ДеСета отбелязва, че това е време, в което двойката забавя темпото, взаимно си създават усещането, че единият е желан от другия и се създава дълбока връзка, без фокусът да пада върху представянето.

Все пак предпочитанията могат да се различават. Някои хора обичат кратка любовна игра, други предпочитат по-дълга и постепенно натрупваща възбуда. Това не е въпрос на егоизъм – всеки реагира различно както физически, така и психически. Важното е да се разбере нуждите на партньора и да се намери баланс.

За да говорите за тези предпочитания, експертите препоръчват разговор извън спалнята, когато напрежението е по-малко. Използвайте изрази с „аз“, за да споделите желанията си, слушайте внимателно и бъдете напълно присъстващи. Любовната игра може да се разглежда като меню: проучете какво действа за двамата, комбинирайте техники и експериментирайте заедно.

Практики като „еджинг“ (натрупване на възбуда с пауза преди продължаване) или дихателни техники като метода 4-7-8 могат да направят преживяването по-интензивно и приятно, пише Metro.

Добрият секс се базира на откритост, доверие и честна комуникация – защото комуникацията е истинският лубрикант.