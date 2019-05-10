Ето къде ще спират водата в Благоевград

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград уведомява своите потребители, че в периода 13.05.2019 г. (понеделник) – 14.06.2019 г. (петък) ще извърши строително-монтажни работи за ремонт на съществуващ уличен водопровод, част от инвестиционен проект „Ремонт на съществуващ уличен водопровод от улица „Астра” (т.1) до ул. „Момина сълза” (т.2), ж.к. „Ален Мак” от блок 19 до блок 34 , общ. Благоевград, и сградните водопроводни отклонения към него”, на дружеството. Водоподаването ще бъде нарушено през делничните дни, в периода на ремонтните дейности. Молим живущите в района да осигурят достъп, като не паркират автомобили в интервала от 8:00 до 17:00 часа.

Препоръчваме на всички потребители в района да се запасят с необходимото им количество вода за питейно-битови нужди.

Извиняваме се за причиненото неудобство !

От Ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград.

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