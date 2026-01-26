Ето няколко признака, че връзката ви ще се провали

Според експертите, още в първите месеци на едни любовни отношения могат да бъдат открити няколко сигурни знака, които показват, че тази връзка няма да издържи във времето. Ако наскоро сте започнали връзка с нов партньор и искате да узнаете дали романът ви има бъдеще, гледайте да отговорите с „не“ на поне шест от 8-те точки по-долу:

1. Вие и половинката ви не сте приятели във Facebook

Ако с новия ви приятел не бързате да се сприятелявате в социалните медии, въпреки че и двамата сте активни там, значи има нещо гнило в отношенията ви. Вероятно един от вас (или и двамата) не е готов да се ангажира достатъчно сериозно с другия или пък има какво да крие от него.

2. Няма признаци да се преместите да живеете заедно в близко бъдеще

Ако с половинката ви сте заедно от няколко месеца или над година, но никога не сте засягали темата за общото си бъдеще и за това да споделяте едно жилищно пространство някой ден, това не дава добри изгледи за вас като двойка.

3. Направили сте си еднакви татуировки няколко седмици след като сте се запознали

Това не е сериозен ангажимент, а по-скоро демонстрация на безотговорност към живота и вид незрялост. Едва ли връзката ви ще има развитие в бъдеще.

4. Връзката ви започва перфектно, като по учебник

Обикновено нищо не е така идеално, както изглежда в началото. Ако в първите месеци на връзката ви, вие всеки ден си правите комплименти един на друг, съобразявате се един с друг за всичко, не се карате никога и т. н., това е супер, но не се знае дали всеки от вас не играе роля пред другия. Може да дойде момент, когато и двамата ще свалите маските и тогава отношенията ви няма да са така безоблачни. Старайте се още от началото да сте искрени с половинката си.

5. Вие не прекарвате всичките си вечери в петък и събота заедно

Нека да е ясно – петък и/или събота вечер са дните, когато би трябвало да излизате на срещи с гаджето си, ако сте сериозни един към друг.

6. Не ходите по почивки заедно

Ако сте с половинката си от почти година, но досега не сте ходили никъде заедно извън населеното си място, това е знак, че вие не искате или нямате потребност да пътувате в тандем. Това не е характерно за влюбените двойки, които мечтаят за общо бъдеще.

7. Не познавате приятелите и роднините на половинката си

Ако сте от няколко месеца с този човек, но нито вие познавате неговите близки, нито той/тя – познава вашите, то явно вие все още не сте готови за сериозен ангажимент един към друг, а може и никога да не бъдете готови за това.

8. Вие не си купувате романтични подаръци един на друг

Влюбените двойки, които искат да изградят здрава връзка, не забравят да глезят половинката си с подаръци, особено при специални поводи като рожден ден. Размяната на малки, романтични подаръчета често е чудесен показател за това, че дадена връзка ще издържи.