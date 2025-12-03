Ето трите плода, които подпомагат за лъскава и гъста коса

Mного жени мечтаят за гъста, лъскава и силна коса, но само козметиката често не е достатъчна. Истинските резултати идват от балансираното хранене, тъй като витамините и минералите в храната подхранват косата отвътре и намаляват накъсването. Ето трите плода, които могат да укрепят косата и да подобрят нейния вид.

Ябълки

Ябълките съдържат процианидини B2 – съединения, които стимулират производството на кератин. Това прави косата по-здрава и устойчива на увреждане. Екстрактът от ябълка често се използва в добавки срещу косопад.

Горски плодове

Боровинки, малини, къпини и касис са богати на витамин C и естествени антиоксиданти. Те подобряват микроциркулацията на скалпа, подпомагат усвояването на желязото и намаляват чупливостта на косата.

Папая

Този плод е източник на бета-каротин, фолиева киселина, витамини А и C, както и ензима папаин. Папаята подпомага производството на себум, подобрява здравето на скалпа и подхранва космените фоликули.

Как да консумирате тези плодове

Плодовете могат да бъдат добавяни към:

Овесени ядки – богати на цинк и витамини от група В, важни за косата и ноктите

Йогурти

Домашни смутита и шейкове

Най-добре е да се ядат сурови, тъй като така се запазват максимално хранителните вещества.

Ябълките, горските плодове и папаята са бедни на захар, което ги прави подходящи дори за хора, които следят теглото си или избягват сладкото.

Горските плодове действат като мощни антиоксиданти и се борят със свободните радикали, докато ябълките подобряват храносмилането благодарение на съдържанието си на фибри и помагат за поддържане на здравословно тегло, цитирано от vesti.bg.