Ето 10 знака, че сте разбили сърцето на бившия ви

Когато скъсате с мъжа, с когото имате връзка, вероятността да разбиете сърцето му е голяма.

Ако прекратяването на отношенията ви идва по ваша инициатива, неговото его и мъжко самочувствие могат да бъдат сериозно засегнати. Има знаци, които издават кога мъжкото сърце е разбито.

Кои са знаците, че сте разбили сърцето на бившия си?

1. Той ви избягва напълно

Един от най-явните признаци, че сте разбили сърцето на мъжа, с когото сте имали връзка е, ако той тотално ви избягва. Дори да се опитвате да поддържате приятелски отношения, той показва студено отношение. Когато се разминете случайно по улицата забелязвате как още отдалече той свива по първата възможна пряка, за да избегне контакт с вас.

2. Той не спира да иска втори шанс

Обратното на гореспоменатото поведение също показва разбито сърце. Ако бившият ви не спира да ви търси и да ви моли за втори шанс, в който да оправи нещата и да бъде по-добър партньор, значи сърцето му е истински разбито. Не ви е превъзмогнал и определено не е приел раздялата ви.

3. Той се държи студено и дистанцирано около вас

Един от показателните знаци, че сте засегнали егото му и сте разбили сърцето му е, когато започне да се държи уж безразлично и уж хладно към вас сякаш не му пука. Всъщност истината е, че му пука и определено ситуацията не му е приятна. Той не е превъзмогнал раздялата ви и се опитва да ви накаже с безразличие и хладнина.

4. Той директно ви казва, че сте разбили сърцето му

Някои мъже с по-голяма чувствителност са склонни директно да признаят чувствата си. Въпреки че признанието за разбито сърце предполага уязвимост и разкриване на съкровени интимни изживявания, някои мъже биха го направили. Ако той ви признае директно, че сте разбили сърцето му, това със сигурност е така и не е никак лесно за един мъж да го признае.

5. Той не се среща с никого след вас

Когато един мъж е все още влюбен и е с разбито сърце след раздялата, не ви е преживял и не иска да приеме факта, че сте скъсали с него, той може да остане сам за известно време. Някои мъже имат нужда от повече време, за да се възстановят след раздяла. А някои се надяват този етап да временен и да получат втори шанс.

6. Той излиза с много жени

Другият отявлен признак, че той не ви е преживял и че сърцето му все още е разбито е, ако е започнал да се среща с много жени. Стремежът на зарязания мъж да компенсира болката и да ви забрави по-бързо си личи от това дали се среща с много жени едновременно или сменя гаджетата като носни кърпички. Това е особено отличителен знак, ако такова поведение не му е присъщо по принцип.

7. Пуска депресивни постове в социалните мрежи

Много отличителен белег на мъжкото разбито сърце е, ако той пуска различни постове в социалните мрежи, с които да подскаже как се чувства, да ви накара да размислите, да го съжалите, постове, с които казва индиректно колко зле се чувства. Ако профилите му в социалните мрежи излъчват депресия и безизходица, той определено е с тотално разбито сърце и отчаяно търси внимание.

8. Той е започнал да тренира маниакално

Някои мъже изразяват разбитото си сърце със стремеж рязко да променят външния си вид и да станат максимално атрактивни. Те започват да посещават фитнеса по няколко пъти всеки ден, само и само да изградят привлекателна фигура, с която хем да ви накарат да съжалявате, че сте ги зарязали, хем да увеличат шанса да намерят нова любов с атрактивното си тяло.

9. Той е започнал да пие

Злоупотребата с алкохола е показателна за разбитото сърце. Ако той е започнал да пие, а преди това не е имал този навик или пък е увеличил значително приема на алкохол всяка вечер, той е изцяло сразен от раздялата с вас.

10. Той става агресивен, когато говори с вас

Ядът от раздялата не му е разминал. Не е преглътнал болката от разбитото си сърце. Не може да понася факта, че не сте заедно и че може би вече сте с друг мъж. Всичко това личи от мъжкото поведение, ако при разговор или случайна среща с вас той започва да се ядосва, да става агресивен, да разговаря с вас с видимо раздразнение.





