ЕХО ОТ ДЪРЖАВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО БОРБА В СЛИВЕН: Съдийката с крошето, кюстендилката Елина Васева: За първи път удрям човек!

Майката на бореца Иво Илиев е категорична: Ще търсим правата си в съда

Не стихват отзивите след скандала на държавното първенство по борба в Сливен. В решаващата схватка в кат. до 72 кг при класиците борецът на ЦСКА Иво Илиев се почувства ощетен от съдийските решения, изпусна нервите си и изрита съдийската маса. Малко по-късно съдията на срещата Елина Васева го удари, на свой ред тя беше дърпана и скубана от майката на бореца – Севда Илиева.

Елина Васева е първата българска съдийка с олимпийска категория, бивша националка, има бронз в кат. до 63 кг от европейското първенство в Баку през 2010 г. Родена е на 21 август 1986 г. в Кюстендил, участва на Олимпийските игри в Пекин през 2008 г.



Според майката Севда Илиева действията на сина й са резултат от натрупано напрежение и поредица от спорни отсъждания.

„Другият състезател (бел. ред. – Димитър Георгиев от „Ботев” Враца) умишлено се засилваше към Иво и сам се удряше в него. Симулираше удари. Това се случи поне 5-6 пъти, а точките на Иво ги даваха на него. Имаше разбирателство по съдийски. Иво никога не е правил такива неща, но вчера вече много му дойде“, каза тя пред bTV и подчерта, че синът й не е агресивен състезател и че ескалацията е започнала още преди самия инцидент.

„Нищо не е направил, нито е ударил някого. Просто ритна масата. Масата нито падна, нито се случи нещо фрапиращо. Не оправдавам действието му, но при толкова рязане и толкова подготовка…“

От другата страна, съдийката Елина Васева е категорична, че е действала по правилата и че за първи път изпада в подобна ситуация.

„Няма такова ощетяване. Има правила, които са спуснати от международната федерация“, каза тя. По думите й ударът по масата е имал сериозни последици за нея. „Той я изрита толкова силно, че ми спря притока на въздух. Снощи бях в спешния център заради болките и гаденето. За първи път удрям човек в живота си“.

В казуса, какво вече е известно, се включи и президентът на федерацията по борба Станка Златева, която остро осъди поведението на състезателя.

„Такава простотия няма как да се случи към жена. Да ритнеш масата и да я удариш. Но явно така ги възпитават треньорите в ЦСКА“.

Семейството на Иво Илиев обаче заяви, че няма да остави случая без последствия.

„Ще подадем сигнал до министъра на спорта. Ще си пусна дело срещу съдийката и двамата господа, които ме скубят“, категорична е майката на Иво.

Междувременно Васева е временно отстранена от състезания до изясняване на ситуацията и вече е подала официален рапорт.