Жандармерията атакува с шокови гранати и сълзотворен газ протестиращи в Нови Сад

Специалните части и жандармерията употребиха сълзотворен газ, лютив спрей и шокови гранати по време на снощния протест в сръбския град Нови Сад.

Ескалацията се случва пред Философския факултет на университета в Нови Сад, съобщи репортер на „Данас“, който твърди, че се е стигнало до сблъсъци между униформените и граждани.

Телевизия N1 също съобщи за шокови гранати, сълзотворен газ и лютив спрей, използвани срещу граждани, които не са оказвали съпротива.

Сблъсъците дойдоха по време на протеста, провеждащ се под наслов „Сърбия, чуваме ли се?“. Причината за протеста, организиран от студентите, е нарушаването на автономията на Университета и присъствието на полиция в сградите на Философския факултет и Факултета по спорт и физическо възпитание.

Вече повече от 10 месеца Сърбия е обхваната от най-мащабните протести в своята история. Причината е срутването на козирката на гарата в Нови Сад на 1 ноември, при което загинаха 16 души, припомня БГНЕС.






