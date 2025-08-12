Железничарите от Горна Оряховица обвиниха „Беласица“ в лъжа за екшъна на „Дюлгера“

Не стихват коментарите около екшъна, разиграл се след края на мача в Горна Оряховица между местния „Локомотив“ и „Беласица“. Не закъсня и контра декларацията на домакините, в която обвиняват комитите в лъжа. „Във връзка с излезлите спекулативни, преувеличени и неотговарящи на реално случилото информации относно събитията след края на футболната среща между ОФК „Локомотив” и ОФК „Беласица” /Петрич/, ние от ОФК „Локомотив” остро осъждаме некоректните и откровено неотговарящи на истината твърдения и тяхното безкритично разпространение в средствата за масова информация без проверка на реалната фактология. Не е вярно, че футболисти на „Беласица” /Петрич/ са били пострадали по какъвто и да било начин и всяко такова твърдение е откровена неистина. Както се вижда и на видеозаписите, охраната и футболистите на ОФК „Локомотив” предотвратиха изобщо достигането на навлезлите привърженици до зона, в която те биха били потенциална заплаха. Не отговарят на истината и публикации, че е имало напрежение пред съблекалните след края на мача и футболистите на „Беласица” не са могли да напуснат стадиона. Напротив, с оглед на мерките за сигурност бе направена организация по тяхното безопасно придвижване и гарантиране на тяхната сигурност от органите на реда. С оглед на това, че „Локомотив” е подкрепян от една от най-верните, но и емоционални фенски групи в професионалния футбол, ние винаги сме взимали сериозно мерките за сигурност по време на футболните срещи. В много отношения създадената организация в този аспект няма аналог, тъй като изисква сериозна координация и предварителна работа. Призоваваме и напомняме на всички участници във футболната среща – футболисти, треньори, съдии и длъжностни лица, че всички те имат отговорност и трябва да служат за пример. Те би следвало с тяхното собствено поведение да намаляват риска от инциденти, а не да го увеличават“, написаха от лагера на железничарите.

Въпреки опитите за омаловажаване на скандалните сцени, част от запалянковците на „Локо“ изглеждаха сериозно обезпокоени от евентуални последващи санкции. „Евала на ,,верните фенове”, клубът ще страда сега…“, написа един от привържениците. „Уважаемият господин Петко Павлов как ли ще ни опише. Слабо съдийство, вулгарни гости от щаба и играчите. Трябва нещо да се случи. Ние не сме ПУЦ за съдии, че да се подиграват“, добави друг от постоянното присъствие на „Дюлгера“, визирайки притесненията си от дежурния делегат на двубоя.

Оказва се обаче, че уважаемият П. Павлов от Велико Търново май не е споменал нищо за фенското нахлуване на терена в доклада си, сякаш не е бил на мача. Сега Дисциплинарната комисия на БФС би се сезирала само ако гостите решат да представят видеоматериал от финалните кадри, които вече цяла България видя. Дори и това да се случи, Наредбата на централата предвижда финансова глоба „за нахлуване на публиката на игралното поле след края на мача“ съгласно чл. 37, ал. 1, т. В, което няма да се отрази кой знае колко на 1.2- милионния бюджет на горнооряховчани.

Припомняме, че преди няколко сезона, при подобен инцидент с последствия, надлежно описан в доклада на делегата, „Бела“ изгоря с 5 мача лишаване от домакинство и доигра сезона в ЮЗ Трета лига на терена в с. Микрево.

СТАНЧО СТАНЧЕВ






