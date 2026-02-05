Железничарите от Горна хвърлят двама от „Вихрен“ срещу „Беласица“

Среднякът във Втора лига „Локомотив“ (ГО) представи третото си ново попълнение през зимния трансферен период. Това е 22-годишният защитник Кристиян Христов, който с еднакъв успех може да се подвизава като ляв и десен халф-бек. Поливалентният бранител е юноша на „Славия“, мина и през „Вихрен“ в ЮЗ Трета лига през сезон 2022-2023, а за последно бе част от „Спортист“ /Своге/. За подписа му железничарите изпревариха конкуренти от елита и от втория ешелон. В хода на подготовката новият наставник Кириакос Георгиу подсили състава си с още един футболист на еделвайсите от Сандански Акинтомиде Айени, нигерийски нападател на 22 г., който идва под наем, и с Дилян Георгиев от „Ботев“ /Вр/. Тази събота черно-белите представят отбора си за пролетния полусезон пред своите фенове в спаринг с „Янтра“. Двата тима излизат един срещу друг в своеобразен реванш на проверката помежду си миналия уикенд в Трявна, завършила 0:0. В останалите зимни контроли горнооряховци се занулиха още веднъж с „Розова долина“, паднаха тежко с 0:5 от дубъла на „Лудогорец“ в „Гнездо на орли“ и биха с 1:0 „Черно море“ насред Варна. Единствения гол в четирите приятелски срещи вкара нидерландецът със суринамски корени Якуро Роймар.

На 14 февруари „Локо“ гостува на „Беласица“ за първия официален мач след паузата от позицията на шести в класирането с актив от 24 т., докато комитите са заседнали на дъното на таблицата с 11 пункта, на 6 от спасителния бряг, където е „Марек“.

СТОЙЧО СТОИЦОВ