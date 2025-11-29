Железничарите треперят за ключов играч, пристигат в Сандански с двама бивши еделвайси

В началото на завъртането на първенството „Вихрен“ посреща днес „Локомотив“ /ГО/. Двата тима са почти съседи в горната част на таблицата, с аванс на домакините от 3 пункта, което предполага интересна битка. След излежани едномачови санкции в състава на санданчани се завръщат централният защитник Иван Арсов и полузащитникът Веселин Любомиров. Под въпрос е Антон Карачанаков, след като на една от последните тренировки се сблъска със съотборник. Сериозни кадрови ребуси има да решава преди днешната визита в курортния град треньорът на железничарите Ивайло Станев. 21-годишното крило Ебенезер Симонс не попадна в групата след червения картон в предния кръг срещу ЦСКА II. Наказан е и капитанът Мариян Иванов. Не е ясно дали на линия ще е нидерландецът Редон Роймар, който още в 10-та мин. на мача с армейския дубъл получи контузия и бе заменен. Отсъствието на 24-годишният флангови футболист би било сериозен удар за гостите, защото е ключов изпълнител при изграждането на атаките на горнооряховци. Няма причина срещу бившия си тим на стадион „Спартак“ да не излязат Калоян Тодоров и Акинтомиде Айени, като и двамата по-скоро влизат в ролята на жокери, откакто напуснаха „Вихрен“.

Ив. Арсов и В. Любомиров се завръщат в състава на бяло-зелените Участието на А. Карачанаков в мача е спорно Бившият еделвайс К. Тодоров /в средата / днес ще бъде от другата страна на барикадата.

Във встъпителния кръг през юли еделвайсите потеглиха ударно с успех 2:1 на „Дюлгера“, след като поведоха с 2 бързи гола на Даниел Пехливанов и Алекс Веселински, преди в края бразилецът Юри Пинейро да бъде изгонен и М. Иванов да вкара почетно за железничарите. В редките срещи между двата отбора домакините са с 3 от 3 победи след 5:1 вкъщи и 2:0 в Горна Оряховица през сезон 2004/05 в елита.

СТАНЧО СТАНЧЕВ