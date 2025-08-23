Железопътен мост в строеж се срути в Китай, има загинали работници

Най-малко 12 работници са загинали, а четирима са в неизвестност, след като железопътен мост в строеж се срути над река Хуанхъ в провинция Цинхай, предава „Асошиейтед прес” и БТА.

Снимки, разпространени от официалната китайска информационна агенция „Синхуа”, показват, че липсва голяма част от арката на моста.



Шестнадесет работници са били на съоръжението, когато стоманено въже се е скъсало около 3 часа сутринта местно време. При издирване на изчезналите се използват лодки, хеликоптер и робот.

Мостът е дълъг 1,6 километра, разположен е на 55 метра над повърхността на реката, уточни англоезичният вестник „Чайна Дейли“.





